Санкції завадили росії побудувати два криголами — Finance.ua

Санкції завадили росії побудувати два криголами

«Росморпорт» розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною вартістю 18,5 млрд рублів.
Про це пише російське видання «Ведомости».
Угода, укладена у 2021 році і передбачала будівництво 95-метрових криголамів потужністю 12−14 МВт класу Icebreaker7.
Йдеться про судна, здатні пересуватися крізь кригу товщиною до 1,5 метра і працювати як на дизельному паливі, так і на скрапленому природному газі. Такі судна в росії раніше не будували, йдеться у повідомленні.
«Кригалами призначалися для цілорічної експлуатації у Балтійському, Білому та Баренцевому морях, а також в Північному Льодовитому океані в літньо-осінній період», — говориться у повідомленні.
Передати замовнику їх планували ще в 2024 році, потім термін перенесли на 2026-й, але будівництво фактично не велося через санкції.
Спочатку передбачалося, що судна збудують за субпідрядом на турецькій верфі Kuzey Star Shipyard, однак домовленості були зірвані після вторгнення росії в Україну.
Незважаючи на те, що роботи не велися, «Росморпорт» виплатив суднобудівному заводу аванс у 9,27 млрд рублів. Тепер завод зобов’язали повернути ці кошти протягом п’яти робочих днів після розторгнення контракту.
За матеріалами:
Економічна Правда
