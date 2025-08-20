McDonald’s знижує ціни на популярні страви — Finance.ua
McDonald’s знижує ціни на популярні страви

Світ
McDonald’s разом із франчайзі домовилися про здешевлення популярних комбо-наборів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що вісім основних позицій меню подешевшають у середньому на 15%.
Окрім того, компанія планує ввести спеціальні пропозиції за $5 та $8, які охоплять популярні страви та напої.
Згідно з інформацією WSJ, рішення ухвалили після кількох тижнів переговорів між McDonald’s і власниками ресторанів. Компанія навіть пообіцяла надати фінансову підтримку франчайзі, які погодяться знизити ціни.
Нагадаємо, загалом у 2024 році McDonald’s відвідало 103 мільйонів клієнтів, що на 16% більше, ніж у 2023-му. У 2024 році компанія інвестувала майже два мільярди гривень у будівництво та модернізацію ресторанів в Україні та відкрила вісім нових ресторанів. Перші заклади відкрилися в Чернівцях, Боярці та Ковелі.
За матеріалами:
Економічна Правда
