Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік — Finance.ua

Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік Сьогодні 23:28 — Фондовий ринок

Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік

McDonald’s в Україні до кінця 2025 року планує відмовитись від пластику і використовувати лише пакування, яке можна переробити або зроблене з відновлюваних матеріалів.

Про це компанія зазначила у своєму зв і ті за 2024 рік, де також вказала, що вони вже відмовились від пластикових трубочок, гумових рукавичок у зоні виробництва, паперових вкладишів для таць, завдяки чому скоротили споживання пластику на 131 тонну, гуми — на 70 тонн та паперу — на 100 тонн.

У звіті компанія також зазначила, що працівники щомісяця сортували та здавали на переробку понад 200 тонн відходів з ресторанів.

Розширення мережі

Загалом у 2024 році McDonald’s відвідало 103 мільйонів клієнтів, що на 16% більше, ніж у 2023-му.

У 2024 році компанія інвестувала майже два мільярди гривень у будівництво та модернізацію ресторанів в Україні та відкрила вісім нових ресторанів. Перші заклади відкрилися в Чернівцях, Боярці та Ковелі.

Сім з восьми нових ресторанів розташовані в окремих будівлях, а один — у торговому центрі. Крім того McDonald’s разом із АЗК у 2024 році відкрили ресторани біля Одеси та на в’їзді до Києва поблизу метро Бориспільська.

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Всього в Україні вже п’ять ресторанів, побудованих спільно з АЗК ОККО, WOG, KLO та Grand Petrol. Також триває будівництво ресторану в Мукачеві разом з ОККО.

Компанія оцінює потенціал мережі в Україні до 500 ресторанів і активно розвивається в нових і поточних регіонах.

У 2025 році планується відкрити дев’ять нових закладів і модернізувати існуючі, оновлюючи дизайн відповідно до сучасних концепцій і впроваджуючи інклюзивні та цифрові рішення.

Хмарочос За матеріалами:

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