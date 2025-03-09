Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік — Finance.ua
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Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік

Фондовий ринок
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Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік
Скільки споживачів відвідало McDonald’s в Україні за 2024 рік
McDonald’s в Україні до кінця 2025 року планує відмовитись від пластику і використовувати лише пакування, яке можна переробити або зроблене з відновлюваних матеріалів.
Про це компанія зазначила у своєму звіті за 2024 рік, де також вказала, що вони вже відмовились від пластикових трубочок, гумових рукавичок у зоні виробництва, паперових вкладишів для таць, завдяки чому скоротили споживання пластику на 131 тонну, гуми — на 70 тонн та паперу — на 100 тонн.
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У звіті компанія також зазначила, що працівники щомісяця сортували та здавали на переробку понад 200 тонн відходів з ресторанів.

Розширення мережі

Загалом у 2024 році McDonald’s відвідало 103 мільйонів клієнтів, що на 16% більше, ніж у 2023-му.
У 2024 році компанія інвестувала майже два мільярди гривень у будівництво та модернізацію ресторанів в Україні та відкрила вісім нових ресторанів. Перші заклади відкрилися в Чернівцях, Боярці та Ковелі.
Сім з восьми нових ресторанів розташовані в окремих будівлях, а один — у торговому центрі. Крім того McDonald’s разом із АЗК у 2024 році відкрили ресторани біля Одеси та на в’їзді до Києва поблизу метро Бориспільська.
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Всього в Україні вже п’ять ресторанів, побудованих спільно з АЗК ОККО, WOG, KLO та Grand Petrol. Також триває будівництво ресторану в Мукачеві разом з ОККО.
Компанія оцінює потенціал мережі в Україні до 500 ресторанів і активно розвивається в нових і поточних регіонах.
У 2025 році планується відкрити дев’ять нових закладів і модернізувати існуючі, оновлюючи дизайн відповідно до сучасних концепцій і впроваджуючи інклюзивні та цифрові рішення.
За матеріалами:
Хмарочос
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