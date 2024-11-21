McDonald’s відкрив оновлений ресторан у Києві — Finance.ua
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McDonald’s відкрив оновлений ресторан у Києві

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Один із найвідвідуваніших ресторанів мережі McDonald’s у світі — на Вокзальній площі в Києві — відкрився після 5-місячної перерви.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Ресторан повністю модернізували: будівлю частково демонтували й реконструювали, оновили фасад та переобладнали внутрішній простір.
Безбар’єрний простір у «МакДональдз» на Вокзальній створили завдяки різноманітним інклюзивним рішенням: автоматичні двері; пасажирський ліфт; тактильна плитка всередині та зовні; таблички з написами шрифтом Брайля; спеціально облаштоване місце для людей з інвалідністю; вбиральні для людей із інвалідністю.
Оновлений ресторан став одним із найбільших в Україні (загальна площа — 944 кв м), має 193 посадкових місця в залі та ще 88 на терасі. У закладі можна зробити замовлення на 11 двосторонніх терміналах самообслуговування, на касі чи через експрес-вікно.
У ресторані встановили USB-роз'єми для заряджання смартфонів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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