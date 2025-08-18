Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів

Особисті фінанси
47
Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів
Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів
Іспанська DGT (Генеральна дирекція дорожнього руху) оголосила 8 нових правил, аби зменшити аварійність на дорогах. У 2024 році загинули 286 мотоциклістів і 46 велосипедистів. Про це повідомляють ЗМІ Іспанії.
Читайте також
Що зміниться для мотоциклістів:
  • Обов’язкові інтегральні або модульні шоломи та захисні рукавички.
  • Світловідбивні елементи, помітні з 150 м у темряві чи тумані.
  • Більше практичних занять на дорогах у курсах навчання.
  • У перспективі: дозвіл руху по узбіччю під час заторів (до 30 км/год).
Читайте також
Для велосипедистів:
  • Також обов’язкові елементи, що відбивають світло.
  • Дозволено їхати проти руху на вулицях з обмеженням 30 км/год.
  • На таких вулицях велосипедисти повинні триматися центру смуги, а авто — зберігати 1,5 м дистанції.
  • Групи велосипедистів можуть їхати у два ряди, ближче до правого краю дороги.
Читайте також
Раніше писали, що цього літа в Мадриді варто уважно дотримуватись правил, бо деякі порушення можуть коштувати дуже дорого, навіть якщо здаються дивними. Якщо нехувати цими правилами, штрафи можуть сягати до 1500 євро.
Наприклад:
  • Кондиціонер, що капає на вулицю — штраф до 750 €.
Стікає вода з кондиціонера на вулицю: карається за місцевими правилами економії води.
  • Заходити з собакою у басейн — штраф до 1500 євро.
Це стосується і муніципальних, і регіональних басейнів.
  • Водіння без футболки — штраф від 80 до 200 €+ 3 штрафні бали.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems