Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів — Finance.ua

Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів
Іспанська DGT (Генеральна дирекція дорожнього руху) оголосила 8 нових правил, аби зменшити аварійність на дорогах. У 2024 році загинули 286 мотоциклістів і 46 велосипедистів. Про це повідомляють ЗМІ Іспанії.
Що зміниться для мотоциклістів:
- Обов’язкові інтегральні або модульні шоломи та захисні рукавички.
- Світловідбивні елементи, помітні з 150 м у темряві чи тумані.
- Більше практичних занять на дорогах у курсах навчання.
- У перспективі: дозвіл руху по узбіччю під час заторів (до 30 км/год).
Для велосипедистів:
- Також обов’язкові елементи, що відбивають світло.
- Дозволено їхати проти руху на вулицях з обмеженням 30 км/год.
- На таких вулицях велосипедисти повинні триматися центру смуги, а авто — зберігати 1,5 м дистанції.
- Групи велосипедистів можуть їхати у два ряди, ближче до правого краю дороги.
Раніше писали, що цього літа в Мадриді варто уважно дотримуватись правил, бо деякі порушення можуть коштувати дуже дорого, навіть якщо здаються дивними. Якщо нехувати цими правилами, штрафи можуть сягати до 1500 євро.
Наприклад:
- Кондиціонер, що капає на вулицю — штраф до 750 €.
Стікає вода з кондиціонера на вулицю: карається за місцевими правилами економії води.
- Заходити з собакою у басейн — штраф до 1500 євро.
Це стосується і муніципальних, і регіональних басейнів.
- Водіння без футболки — штраф від 80 до 200 €+ 3 штрафні бали.
