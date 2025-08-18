Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів — Finance.ua

Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Іспанія вводить нові правила для мотоциклістів та велосипедистів

Іспанська DGT (Генеральна дирекція дорожнього руху) оголосила 8 нових правил, аби зменшити аварійність на дорогах. У 2024 році загинули 286 мотоциклістів і 46 велосипедистів. Про це повідомляють ЗМІ Іспанії.

Що зміниться для мотоциклістів:

Обов’язкові інтегральні або модульні шоломи та захисні рукавички.

Світловідбивні елементи, помітні з 150 м у темряві чи тумані.

Більше практичних занять на дорогах у курсах навчання.

У перспективі: дозвіл руху по узбіччю під час заторів (до 30 км/год).

Для велосипедистів:

Також обов’язкові елементи, що відбивають світло.

Дозволено їхати проти руху на вулицях з обмеженням 30 км/год.

На таких вулицях велосипедисти повинні триматися центру смуги, а авто — зберігати 1,5 м дистанції.

Групи велосипедистів можуть їхати у два ряди, ближче до правого краю дороги.

Наприклад:

Кондиціонер, що капає на вулицю — штраф до 750 €.

Стікає вода з кондиціонера на вулицю: карається за місцевими правилами економії води.

Заходити з собакою у басейн — штраф до 1500 євро.

Це стосується і муніципальних, і регіональних басейнів.

Водіння без футболки — штраф від 80 до 200 €+ 3 штрафні бали.

