Житлова криза в Іспанії погіршується: чому так — Finance.ua
Житлова криза в Іспанії погіршується: чому так

Мільйони людей по всій Європі стикаються з безпритульністю, а Іспанія перебуває в центрі цієї кризи.
Euronews повідомляє з Барселони, де непомірно висока орендна плата та спекуляції нерухомістю штовхають мешканців на межу.
З 2010 року ціни на житло в Європейському Союзі зросли в середньому більш ніж на 50%, тоді як орендна плата зросла на 26%. Іспанія є однією з країн, які найбільше постраждали: орендна плата зросла до 80% за останнє десятиліття.
Чому так
Ця криза спричинена поєднанням дефіциту житла, високої вартості будівництва, зростанням короткострокової оренди та спекуляцій іноземних інвесторів.
«Барселона — місто, повне туристів. Орендна плата захмарна», — пояснює Росаріо Кастелло, давня мешканка та членка профспілки землевласників (Sindicat de Llogateres).
Відтоді, як Vandor Group, дочірня компанія британського інвестиційного фонду Patron Capital, придбала її багатоквартирний будинок, їй загрожує виселення.
«Фонди-стерв'ятники масово скуповують цілі будівлі, щоб спекулювати на них. Вони всіх нас виганяють», — скаржаться жителі Барселони.
По всій Барселоні мешканці об’єднують зусилля. За підтримки Sindicat de Llogateres (Союзу землевласників) вони борються за запобігання виселенням та чинять тиск на державну владу, щоб вона втрутилася.
Що роблять, щоб зупини кризу
Іспанський уряд намагається зупинити кризу. Заходи включають плани щодо:
  • видалення 65 000 оголошень Airbnb,
  • підвищення податків для громадян країн, що не входять до ЄС, які купують нерухомість, та запровадження обмежень на оренду.
  • Ще один далекосяжний захід передбачає ліквідацію всіх квартир Airbnb у місті до 2028 року та повернення 10 000 будинків для житлового використання.
Нагадаємо, у Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків.
Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що винайняти житло українцям, які поїхали в Іспанію під час війни, доволі важко. Орендарі вимагають багато пунктів, таких як: контракт на роботу в Іспанії, банківський рахунок, завдаток на півроку вперед за квартиру і так інше, перш ніж надати житло орендарям.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
