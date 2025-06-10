Як здавати житло в оренду в Іспанії і отримати пасивний дохід — Finance.ua

Як здавати житло в оренду в Іспанії і отримати пасивний дохід Сьогодні 17:00 — Кредит&Депозит

Як здавати житло в оренду в Іспанії і отримати пасивний дохід

Інвестування у нерухомість за кордоном — такі вкладення можуть бути вигідними як для власного проживання, так і на перспективу. Наприклад, щоб здавати житло в оренду та отримувати пасивний дохід.

У цій статті Finance.ua розглядає умови придбання житла у п’яти країнах Європи, де сьогодні мешкає найбільше українців.

Ціни на житло в Іспанії різноманітні. Найдорожче — в Мадриді.

Поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 квадратних метри коштують від 218 тис. євро (~10 млн гривень). А великі квартири, площею понад 100 квадратних метрів коштують у межах 890 тис. — 1,1 млн євро (~41−50,7 млн гривень).

Читайте також Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії

Дешевшим є житло у Барселоні чи Валенсії, де можна знайти пропозиції в межах 200 — 400 тис. євро. Однак потрібно враховувати, що серед пропозицій майже немає житла площею, менше ніж 50 квадратних метрів.

В Іспанії для отримання іпотеки існує три типи процентних ставок:

фіксовані (Tasas fijas). Застосовується один раз і не змінюється протягом всієї дії контракту на іпотеку. Розмір плати за кредитом встановлюють під час підписання контракту, враховуючи % за кредитом і частину суми з основного боргу;

ставки, що плавають, або змінні (Tasas de interés variable). Процентна ставка змінюється в банку щорічно до середнього значення по EURIBOR (європейська міжбанківська ставка). Встановлюючи цю ставку, в банку вказують, що сам відсоток, наприклад, буде дорівнює 2,5% + Euribor;

комбіновані або змішані. В перші роки після оформлення іпотеки ставка фіксована, але згодом може змінюватися.

Найчастіше в Іспанії застосовують саме останній вид процентної ставки — банки на перші 5 років ставлять фіксовану ставку, а потім за принципом процентних ставок, що плавають, змінюють її.

Загалом процентні ставки за іпотекою становлять в середньому від 2,5% до 4% для громадян Іспанії. Для іноземців вони вищі — від 3% до 5,25%. Хоча на практиці можуть становити й до 7%.

До того ж умовою отримання кредиту може стати початковий внесок у розмірі близько 40% від вартості нерухомості. А максимальний термін кредиту може становити близько 20 років.

Читайте також Де найчастіше оселяються трудові мігранти в Іспанії

Щоб отримати погодження кредиту на придбання житла в Іспанії іноземцям потрібно:

закордонний паспорт;

довідка про доходи в іспанському перекладі;

договір на придбання нерухомості.

До українців банки можуть поставити додаткову вимогу, щоб доходи формувалися за межами України, в Іспанії чи інших країнах ЄС.

Читайте про інші країні за посиланням

Раніше ми писали , що Закон щодо нових правил оренди в Іспанії офіційно опублікований і набирав чинності 1 червня 2025 року.

Але всі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.

Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.

Сім’ї з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю: їх неможливо виселити без надання альтернативного житла.

Також нагадаємо, що в Іспанії поширене таке поняття як окупаси

Окупаси — це люди, які вселяються в порожні приміщення без дозволу. Ця практика стала популярною через економічні труднощі та дефіцит доступного житла. Процес виселення окупасів є складним через законодавство, яке захищає права мешканців. Це часто призводить до конфліктів і збитків для власників нерухомості.

За офіційними даними, в Іспанії зафіксовано 15 289 випадків захоплення житла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.