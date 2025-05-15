Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії — Finance.ua
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Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії

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Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії
Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії
Закон щодо нових правил оренди в Іспанії офіційно опублікований і набирає чинності 1 червня 2025 року. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
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Що нового

Усі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.
Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.
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Ціль закону

Стримати зростання орендної плати (у великих містах +30−40% з 2022 року) та обмежити спекуляції, зокрема через онлайн-платформи.
Міністр Ісабель Родрігес повідомив: «Реформа відновлює баланс прав орендаря і власника та гарантує право на гідне житло».
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Нагадаємо, з квітня 2025 року для здачі квартири в туристичну оренду в Іспанії необхідно отримати дозвіл від сусідів.
Основні зміни у законі:
  • Тепер потрібно отримати згоду трьох-п'ятих сусідів для легальної оренди.
  • Якщо дозвіл не отримано — діяльність буде заборонено.
  • У разі порушення будь-який мешканець може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.
Ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції.
Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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