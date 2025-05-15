Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії — Finance.ua

Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії Сьогодні 16:45 — Нерухомість

Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії

Закон щодо нових правил оренди в Іспанії офіційно опублікований і набирає чинності 1 червня 2025 року. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Що нового

Усі нові договори та пролонгації (навіть підписані раніше) автоматично продовжуються на 1 рік до максимум 3 років, якщо власник не надасть обґрунтовану письмову відмову за 4 місяці до кінця строку.

Орендар має право залишитися в квартирі за умови своєчасної оплати й догляду за майном, навіть якщо власник не хоче продовжувати договір.

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Особлива захистна категорія

Сім’ї з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю: їх неможливо виселити без надання альтернативного житла.

Ціль закону

Стримати зростання орендної плати (у великих містах +30−40% з 2022 року) та обмежити спекуляції, зокрема через онлайн-платформи.

Міністр Ісабель Родрігес повідомив: «Реформа відновлює баланс прав орендаря і власника та гарантує право на гідне житло».

Нагадаємо, з квітня 2025 року для здачі квартири в туристичну оренду в Іспанії необхідно отримати дозвіл від сусідів.

Основні зміни у законі:

Тепер потрібно отримати згоду трьох-п'ятих сусідів для легальної оренди.

Якщо дозвіл не отримано — діяльність буде заборонено.

У разі порушення будь-який мешканець може вимагати негайного припинення діяльності та звернутися до суду.

Ринок оренди Іспанії стає все більш незбалансованим через зростання і переважання попиту і зменшення пропозиції.

Поєднання цих двох факторів призводить до того, що ціни на оренду не припиняють зростати, а боротьба за оренду житла стає все більш запеклою.

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