Незвичні штрафи цього літа в Іспанії: за що можна заплатити до 1500 євро — Finance.ua

Незвичні штрафи цього літа в Іспанії: за що можна заплатити до 1500 євро Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Незвичні штрафи цього літа в Іспанії: за що можна заплатити до 1500 євро

Цього літа в Мадриді варто уважно дотримуватись правил, бо деякі порушення можуть коштувати дуже дорого, навіть якщо здаються дивними. Якщо нехувати цими правилами, штрафи можуть сягати до 1500 євро.

Наприклад:

Кондиціонер, що капає на вулицю — штраф до 750 €.

Стекает вода з кондиціонера на вулицю: карається за місцевими правилами економії води.

Заходити з собакою у басейн — штраф до 1500 євро

Це стосується і муніципальних, і регіональних басейнів.

Водіння без футболки — штраф від 80 до 200 €+ 3 штрафні бали

Хоча прямо не заборонено, поліція може це трактувати як порушення.

Штрафи діляться на:

Легкі — до 750 євро;

Середні — 751−1500 євро.

Серйозні — від 3005 до 15 025 євро (наприклад за забруднення небезпечними речовинами).

Раніше ми писали про небезпечні райони Іспанії, куди краще н е попадати. Ці «No-Go» зони, які варто уникати через високий рівень злочинності. Подібні райони є у великих містах по всій Європі, та Іспанія тут не виняток.

Небезпечні райони в Іспанії:

Carabanchel (Мадрид): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.

Cañada Real (Мадрид): відомий своїми наркопритонами.

Distrito Sur (Кордова): високий рівень злочинності та наркоманії, соціальне гетто.

El Cabañal (Валенсія): агресивні напади, грабежі, крадіжки.

El Príncipe (Сеута): організована злочинність і наркоторгівля.

Los Pajaritos (Севілья): грабежі, наркотики, соціальна ізоляція.

Las Tres Mil Viviendas (Севілья): подібні проблеми, гетто.

El Puche (Альмерія): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.

La Mina (Барселона): соціальне гетто з численними проблемами.

El Raval (Барселона): грабежі, наркоторгівля

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