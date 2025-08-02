Незвичні штрафи цього літа в Іспанії: за що можна заплатити до 1500 євро — Finance.ua

Незвичні штрафи цього літа в Іспанії: за що можна заплатити до 1500 євро
Цього літа в Мадриді варто уважно дотримуватись правил, бо деякі порушення можуть коштувати дуже дорого, навіть якщо здаються дивними. Якщо нехувати цими правилами, штрафи можуть сягати до 1500 євро.
Наприклад:
- Кондиціонер, що капає на вулицю — штраф до 750 €.
Стекает вода з кондиціонера на вулицю: карається за місцевими правилами економії води.
- Заходити з собакою у басейн — штраф до 1500 євро
Це стосується і муніципальних, і регіональних басейнів.
- Водіння без футболки — штраф від 80 до 200 €+ 3 штрафні бали
Хоча прямо не заборонено, поліція може це трактувати як порушення.
Штрафи діляться на:
- Легкі — до 750 євро;
- Середні — 751−1500 євро.
- Серйозні — від 3005 до 15 025 євро (наприклад за забруднення небезпечними речовинами).
Раніше ми писали про небезпечні райони Іспанії, куди краще н е попадати. Ці «No-Go» зони, які варто уникати через високий рівень злочинності. Подібні райони є у великих містах по всій Європі, та Іспанія тут не виняток.
Небезпечні райони в Іспанії:
- Carabanchel (Мадрид): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.
- Cañada Real (Мадрид): відомий своїми наркопритонами.
- Distrito Sur (Кордова): високий рівень злочинності та наркоманії, соціальне гетто.
- El Cabañal (Валенсія): агресивні напади, грабежі, крадіжки.
- El Príncipe (Сеута): організована злочинність і наркоторгівля.
- Los Pajaritos (Севілья): грабежі, наркотики, соціальна ізоляція.
- Las Tres Mil Viviendas (Севілья): подібні проблеми, гетто.
- El Puche (Альмерія): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.
- La Mina (Барселона): соціальне гетто з численними проблемами.
- El Raval (Барселона): грабежі, наркоторгівля
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