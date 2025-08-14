Банки В’єтнаму ускладнили розрахунки для російського бізнесу через санкції — Finance.ua

Банки В’єтнаму ускладнили розрахунки для російського бізнесу через санкції
В’єтнамські банки почали висувати додаткові вимоги до російських компаній під час проведенні платежів.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання РБК.
Тепер гроші проходять тільки в двох випадках: якщо товар дійсно постачається до В’єтнаму або при наявності громадянина республіки серед засновників компанії-контрагента.
Банки побоюються вторинних санкцій з боку Заходу за операції з росією.
Нові вимоги ввели з середини літа 2025 року, та у клієнтів вже були випадки, коли перекази затримувалися або блокувалися через невиконання цих умов.
Тепер банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні та митні документи, що підтверджують зв’язок угоди з В’єтнамом, а якщо відвантаження товару в країну не планується, шукають «якір» у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового контракту з в’єтнамським партнером.
Це допомагає банкам обґрунтувати перед регулятором, що операція пов’язана з місцевою економікою і не має на меті обійти санкції.
Для російських компаній, які закуповують або переробляють товари у В’єтнамі, практично нічого не змінилося, проте транзитні схеми так ускладнилися, що бізнесу доводиться шукати альтернативи в інших азійських юрисдикціях.
Співрозмовники видання зазначили, що в’єтнамські банки почали посилювати умови в 2024 році під впливом указу президента США від 22 грудня 2023 року про санкції за угоди в інтересах російського оборонного сектора, а також роз’яснень OFAC від 12 червня 2024 року щодо вторинних санкцій.
Формальної заборони на платежі без прив’язки до В’єтнаму в республіці немає, проте банки сприйняли американські заходи як сигнал до підвищеної обережності.
