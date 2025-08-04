Одна з країн почала масово блокувати рахунки російського бізнесу у банках — Finance.ua
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Одна з країн почала масово блокувати рахунки російського бізнесу у банках

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Одна з країн почала масово блокувати рахунки російського бізнесу у банках
Одна з країн почала масово блокувати рахунки російського бізнесу у банках
Російський бізнес зіткнувся з новою хвилею проблем в Об’єднаних Арабських Еміратах. Після початку повномасштабної війни з Україною вони стали важливим хабом для паралельного імпорту та фінансових зв’язків росії із зовнішнім світом.
Що відбувається в ОАЕ з рахунками росіян?
Останніми місяцями банки ОАЕ розпочали «зачистку» російських компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські засоби масової інформації.
Їхня кількість у країні перевищила вже 4 тисячі. Крім того, в Об’єднаних Арабських Еміратах посилили контроль за платежами, пишуть росЗМІ з посиланням на юристів і консалтингові компанії.
За словами співрозмовників російських видань, від 20% до 30% компаній з росії в ОАЕ постали перед труднощами:
  • перевірками;
  • обмеженнями операцій;
  • або прямим закриттям рахунків.
Рахунки закривають навіть у випадках, коли клієнт «не відповів на дзвінок з банку або не надіслав листа точно у вказаний час». Про це заявила керуюча партнерка FTL Advisers Марія Чуманова.
При цьому банки висувають жорсткі вимоги. Зокрема іноді потрібно надати та завірити до 20 документів протягом доби.
Річ у тім, що в Об’єднаних Арабських Еміратах прагнуть виявити клієнтів, діяльність яких слабо пов’язана з країною або взагалі не має до неї жодного відношення. Проблеми виникають навіть у «реального» бізнесу «з цілком легітимною діяльністю і досить значними обсягами обороту», про що зазначив партнер Pen & Paper Станіслав Данілов.
Ба більше, за словами юристів, банки стежать за дотриманням санкцій. Таким чином рахунки закривають не лише підсанкційним компаніям.
За матеріалами:
Телеканал 24
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