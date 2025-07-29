У росії фіксують найгіршу кризу неплатежів з 2020 року — Finance.ua

У росії фіксують найгіршу кризу неплатежів з 2020 року Сьогодні 06:21

Російський малий і середній бізнес зіткнувся з найгіршою кризою неплатежів із часів пандемії.

Про це пише The Moscow Times.

За результатами спільного дослідження Промсвязьбанку, асоціації «Опора россии» та НАФІ, у червні зафіксовали різке зростання неплатежів і порушення контрактних умов.

Найпоширенішим порушенням стала затримка оплати (79%), а 58% компаній узагалі не отримали оплату за постачання.

Голова РСПП Олександр Шохін зазначив, що затримки поширюються навіть серед великих компаній: «Цепочки платежей рушатся… все перекрывает ставка». Підвищення ключової ставки змушує бізнес затримувати розрахунки — клієнти вважають за краще зберегти кошти, навіть ризикуючи штрафами.

Аналітики Промсвязьбанку наголошують, що проблема не завжди пов’язана зі зловмисним наміром: часто йдеться про фінансові труднощі самих компаній.

Індекс RSBI, що відображає стан МСБ, продовжує падіння і в травні-червні сягнув 51 пункту — мінімуму з осені 2022 року. Продажі скоротилися майже у половини підприємств, а очікування подальшого зростання також впали до річного мінімуму.

Економічна Правда За матеріалами:

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