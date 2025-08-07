росія вперше експортувала нафту до В’єтнаму — Reuters Сьогодні 04:21 — Енергетика

росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму, розширюючи ринки збуту нафтохімічної сировини на тлі санкційного тиску Заходу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними трейдерів і аналітичних систем LSEG та Vortexa, танкер Northernlight у червні завантажив близько 60 000 тонн нафтової сировини в порту Висоцьк на Балтиці. 3 серпня він розпочав розвантаження на терміналі у провінції Кханьхоа, В’єтнам.

Відомо, що частина вантажу (до 27 000 тонн) вже вивантажена. Решту танкер доправляє до китайського порту Далянь.

У агентстві розповіли, що з часу запровадження Євросоюзом санкцій на імпорт російських нафтопродуктів у 2023 році рф активно переорієнтовує експорт на Азію, зокрема Туреччину, Бразилію та країни Африки. Для В’єтнаму це перше таке постачання, раніше росія не експортувала туди нафту. Виняток — тестове відправлення сорту ESPO Blend у 2015 році на НПЗ Dung Quat.

За словами аналітиків агентства, в’єтнамська державна нафтова компанія Petrolimex не надала коментар щодо постачання.

