росія вперше експортувала нафту до В’єтнаму — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія вперше експортувала нафту до В’єтнаму — Reuters

Енергетика
13
росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму, розширюючи ринки збуту нафтохімічної сировини на тлі санкційного тиску Заходу.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними трейдерів і аналітичних систем LSEG та Vortexa, танкер Northernlight у червні завантажив близько 60 000 тонн нафтової сировини в порту Висоцьк на Балтиці. 3 серпня він розпочав розвантаження на терміналі у провінції Кханьхоа, В’єтнам.
Відомо, що частина вантажу (до 27 000 тонн) вже вивантажена. Решту танкер доправляє до китайського порту Далянь.
Читайте також
У агентстві розповіли, що з часу запровадження Євросоюзом санкцій на імпорт російських нафтопродуктів у 2023 році рф активно переорієнтовує експорт на Азію, зокрема Туреччину, Бразилію та країни Африки. Для В’єтнаму це перше таке постачання, раніше росія не експортувала туди нафту. Виняток — тестове відправлення сорту ESPO Blend у 2015 році на НПЗ Dung Quat.
За словами аналітиків агентства, в’єтнамська державна нафтова компанія Petrolimex не надала коментар щодо постачання.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems