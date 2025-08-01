Індійські заводи зупинили закупівлю російської нафти — Finance.ua

Індійські заводи зупинили закупівлю російської нафти Сьогодні 09:45 — Енергетика

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти, оскільки знижки скоротилися, а президент США Дональд Трамп застеріг від купівлі нафти у москви.

Про це йдеться в матеріалі Reuters

Державні нафтопереробні заводи країни — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Бхарат Петролеум Корп і Mangalore Refinery Petrochemical Ltd — не цікавилися російською сирою нафтою протягом останнього тижня, повідомили агентству Reuters чотири джерела, ознайомлені з планами закупівель нафтопереробних заводів.

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За словами джерел, чотири нафтопереробні заводи регулярно закуповують російську нафту з поставками і перейшли на спотові ринки для заміщення постачань — здебільшого це близькосхідні сорти, як-от нафта марки Murban з Абу-Дабі, і західноафриканська нафта.

Приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries і Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% від загальних нафтопереробних потужностей Індії, що становлять 5,2 млн барелів на день.

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Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем.

Раніше повідомлялося, що 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп пригрозив введенням 100%-вих мит для країн, які купують російську нафту, якщо москва не досягне масштабної мирної угоди з Україною.

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