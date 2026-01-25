Дохід OpenAI збільшився в 10 разів з моменту запуску ChatGPT у 2023 році Сьогодні 22:08 — Фондовий ринок

OpenAI примножив доходи вдесятеро з моменту запуску ChatGPT

Щороку дохід компанії OpenAI після релізу ChatGPT збільшувався втричі, а за весь час — приблизно вдесятеро.

Про це пише Neowin.

Протягом 2025 року OpenAI активно укладала угоди щодо розбудови ШІ-інфраструктури вартістю сотні мільярдів доларів із NVIDIA, Microsoft, AMD, Oracle та іншими партнерами.

Водночас критики стверджують, що компанія не здатна генерувати достатній дохід, щоб виправдати такий масштаб інвестицій.

У відповідь фінансова директорка OpenAI Сара Фріар заявила, дохід OpenAI за останній рік зріс утричі й збільшується пропорційно до потужностей ШІ-інфраструктури. Ці дані відображають прогрес компанії за три роки після релізу ChatGPT.

Щороку обчислювальні потужності компанії зростали втричі. Сумарно за три роки — близько в 9,5 раза:

0,2 ГВт у 2023 році;

0,6 ГВт у 2024-му;

приблизно 1,9 ГВт у 2025-му.

Дохід теж щороку збільшувався втричі, а за весь час — приблизно вдесятеро:

$2 млрд у 2023-му;

$6 млрд у 2024-му;

$20 млрд у 2025-му.

Спираючись на цю динаміку, Фріар стверджує, що наявність більших обчислювальних потужностей у ці періоди дозволила б прискорити залучення клієнтів та монетизацію.

У 2023 та 2024 роках OpenAI покладалася виключно на Microsoft у питаннях інфраструктури.

Після перегляду умов своєї тривалої співпраці з Microsoft, OpenAI тепер співпрацює з кількома постачальниками ШІ-інфраструктури, щоб задовольнити попит.

Фріар зазначила, що цей перехід від одного провайдера до кількох дозволив компанії впевненіше планувати, фінансувати та розгортати нові потужності.

Інфраструктура розширює те, що ми можемо надати. Інновації розширюють можливості самого інтелекту. Масштаби впровадження розширюють коло тих, хто може ним користуватися. Дохід фінансує наступний стрибок. Саме так інтелект масштабується і стає фундаментом для світової економіки — вважає Фріар.

Тільки у січні стало відомо про три угоди OpenAI: з Cerebras — конкурентом Nvidia — на $10 млрд, придбання медичного стартапу Torch та Convogo — ШІ-інструменту для коучингу керівників, що став дев’ятою «покупкою» за рік.

