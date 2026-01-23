Уряд спрощує продаж санкційного майна росіян
Уряд спрощує продаж санкційного майна росіян — ці активи мають працювати на відбудові України.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Ключові зміни
Відтепер права вимоги до кредитів можна включати до відповідного активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.
Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволяє пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження.
Разом з тим, підтвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їх продажу.
На аукціоні будуть виставлені корпоративні права 26 об’єктів:
- включно з ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Калуський трубний завод», ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (готель у Буковелі), ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та іншими активами.
Аукціони починаються вже у березні.
Усі отримані кошти надходять до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюють над відновленням інфраструктури, економіки та підтримки людей.
