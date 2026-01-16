0 800 307 555
OpenAI запускає конкурента Google Translate

OpenAI представила окремий сервіс для перекладу текстів ChatGPT Translate. Розповідаємо, що про нього відомо.

Що сталося

Компанія OpenAI запустила ChatGPT Translate сервіс для перекладу текстів, який компанія позиціонує як альтернативу Google Translate. Він уже доступний для користувачів в Україні, скористатися можна тут.
Українська мова наразі не доступна як мова перекладу. Користувачі можуть перекладати тексти з української на інші мови, однак переклад з іноземних мов на українську не підтримується. Поки що ChatGPT Translate підтримує тільки 50 мов.

Функції

Окрім базового перекладу, сервіс пропонує керування стилем тексту за допомогою готових пресетів — зокрема «природний», «академічний», «діловий» та «як для дитини».
Google Translate підтримує переклад документів, зображень і вебсторінок, ChatGPT Translate наразі працює лише з текстом. У версії для комп’ютерів доступний виключно текстовий ввід, тоді як у мобільних браузерах можна скористатися голосовим введенням.
Раніше ми повідомляли, що Google Translate отримав живий переклад у навушниках і розширені можливості Gemini.
