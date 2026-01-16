ChatGPT стане швидшим у 15 разів. OpenAI підписала контракт із Cerebras на $10 млрд
Компанія OpenAI підписала багаторічний контракт із розробником напівпровідників Cerebras Systems на постачання обчислювальних потужностей.
Угода вартістю понад $10 млрд спрямована на радикальне прискорення роботи ChatGPT та розширення інфраструктури штучного інтелекту до 2028 року.
У межах угоди Cerebras виступить постачальником обчислювальних ресурсів загальною потужністю 750 МВт. Інфраструктура будуватиметься в кілька етапів, а її основною метою є скорочення часу відгуку нейромереж.
«Ця співпраця зробить ChatGPT не просто найпотужнішою, а й найшвидшою ШІ-платформою у світі», — заявив співзасновник і президент OpenAI Грег Брокман.
За словами розробників, нещодавні тести моделі GPT-OSS-120B на обладнанні Cerebras показали, що вона працює у 15 разів швидше, ніж на традиційних рішеннях.
Cerebras Systems відома своїм унікальним підходом — замість стандартних невеликих чипів компанія створює гігантські процесори розміром з цілу кремнієву пластину. Це дозволяє Cerebras кидати виклик лідеру ринку Nvidia, пропонуючи вищу продуктивність у специфічних ШІ-задачах. Паралельно OpenAI створює власний чип спільно з Broadcom.
Фінансові перспективи
Для стартапу Cerebras угода з OpenAI стала перепусткою у «вищу лігу» технологічного бізнесу.
Наразі компанія веде переговори про залучення близько $1 млрд інвестицій перед запланованим виходом на IPO. Попередньо вартість стартапу оцінюють у $22 млрд.
Угода з творцями ChatGPT підтверджує стратегію тех-гігантів: попри величезні витрати, вони готові інвестувати мільярди у будь-які рішення, що здатні задовольнити зростаючий попит на обчислювальну енергію для ШІ.
