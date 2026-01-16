0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ChatGPT стане швидшим у 15 разів. OpenAI підписала контракт із Cerebras на $10 млрд

Технології&Авто
26
ChatGPT стане швидшим у 15 разів. OpenAI підписала контракт із Cerebras на $10 млрд
ChatGPT стане швидшим у 15 разів. OpenAI підписала контракт із Cerebras на $10 млрд
Компанія OpenAI підписала багаторічний контракт із розробником напівпровідників Cerebras Systems на постачання обчислювальних потужностей.
Угода вартістю понад $10 млрд спрямована на радикальне прискорення роботи ChatGPT та розширення інфраструктури штучного інтелекту до 2028 року.
У межах угоди Cerebras виступить постачальником обчислювальних ресурсів загальною потужністю 750 МВт. Інфраструктура будуватиметься в кілька етапів, а її основною метою є скорочення часу відгуку нейромереж.
Читайте також
«Ця співпраця зробить ChatGPT не просто найпотужнішою, а й найшвидшою ШІ-платформою у світі», — заявив співзасновник і президент OpenAI Грег Брокман.
За словами розробників, нещодавні тести моделі GPT-OSS-120B на обладнанні Cerebras показали, що вона працює у 15 разів швидше, ніж на традиційних рішеннях.
Cerebras Systems відома своїм унікальним підходом — замість стандартних невеликих чипів компанія створює гігантські процесори розміром з цілу кремнієву пластину. Це дозволяє Cerebras кидати виклик лідеру ринку Nvidia, пропонуючи вищу продуктивність у специфічних ШІ-задачах. Паралельно OpenAI створює власний чип спільно з Broadcom.

Фінансові перспективи

Для стартапу Cerebras угода з OpenAI стала перепусткою у «вищу лігу» технологічного бізнесу.
Наразі компанія веде переговори про залучення близько $1 млрд інвестицій перед запланованим виходом на IPO. Попередньо вартість стартапу оцінюють у $22 млрд.
Угода з творцями ChatGPT підтверджує стратегію тех-гігантів: попри величезні витрати, вони готові інвестувати мільярди у будь-які рішення, що здатні задовольнити зростаючий попит на обчислювальну енергію для ШІ.
За матеріалами:
ain
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems