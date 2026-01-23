0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відбувся запуск першого приватного фонду для інвестицій в інфраструктуру України

Фондовий ринок
105
запуск першого приватного фонду для інвестицій в інфраструктуру України
запуск першого приватного фонду для інвестицій в інфраструктуру України
Під час Всесвітнього економічного форуму відбулося закриття першого раунду інвестицій Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — першого в історії України фонду, який інвестує виключно в інфраструктуру.
Підписання угоди засвідчила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, пише Мінрозвитку громад.
Читайте також

Деталі

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I був оголошений у Римі, під час проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025). Його загальний обсяг становить 350 млн євро.
Зокрема, фонд зміг залучити фінансування від провідних міжнародних фінансових організацій, серед яких ЄБРР, ЄІБ, IFC, Swedfund та IFD.

Що це значить

Закриття першого раунду інвестицій означає, що вже незабаром фонд почне перші інвестиції у галузі логістики, транспортного сполучення, інфраструктури та енергетики, які критично важливі для людей, економіки, експорту, бізнесу та життя. Разом із тим Amber-Dragon продовжує працювати над залученням додаткового фінансування для відновлення України.
Читайте також
«Ця подія доводить: інвестиції в Україну під час війни можливі. І для нас надзвичайно важливо, що кошти фонду будуть спрямовані саме на розвиток інфраструктури України. Сьогодні, коли країна стикається з серйозними викликами для енергетичної та транспортної систем, такі інструменти дозволяють нам відновлюватися швидше і робити логістику та енергетику стійкою до будь-яких випробувань» — Альона Шкрум підкреслила.
Ці інвестиції дозволять відбудовувати інфраструктуру, створюючи більш стійкі та сучасні енергетику, транспорт і логістику, адаптовані до сучасних потреб України.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems