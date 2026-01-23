Відбувся запуск першого приватного фонду для інвестицій в інфраструктуру України Сьогодні 15:13 — Фондовий ринок

запуск першого приватного фонду для інвестицій в інфраструктуру України

Під час Всесвітнього економічного форуму відбулося закриття першого раунду інвестицій Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — першого в історії України фонду, який інвестує виключно в інфраструктуру.

Підписання угоди засвідчила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, пише Мінрозвитку громад.

Деталі

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I був оголошений у Римі, під час проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025). Його загальний обсяг становить 350 млн євро.

Зокрема, фонд зміг залучити фінансування від провідних міжнародних фінансових організацій, серед яких ЄБРР, ЄІБ, IFC, Swedfund та IFD.

Що це значить

Закриття першого раунду інвестицій означає, що вже незабаром фонд почне перші інвестиції у галузі логістики, транспортного сполучення, інфраструктури та енергетики, які критично важливі для людей, економіки, експорту, бізнесу та життя. Разом із тим Amber-Dragon продовжує працювати над залученням додаткового фінансування для відновлення України.

«Ця подія доводить: інвестиції в Україну під час війни можливі. І для нас надзвичайно важливо, що кошти фонду будуть спрямовані саме на розвиток інфраструктури України. Сьогодні, коли країна стикається з серйозними викликами для енергетичної та транспортної систем, такі інструменти дозволяють нам відновлюватися швидше і робити логістику та енергетику стійкою до будь-яких випробувань» — Альона Шкрум підкреслила.

Ці інвестиції дозволять відбудовувати інфраструктуру, створюючи більш стійкі та сучасні енергетику, транспорт і логістику, адаптовані до сучасних потреб України.

