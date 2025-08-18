Албанія хоче створити перше в світі міністерство, яким керуватиме ШІ — Finance.ua

Албанія хоче створити перше в світі міністерство, яким керуватиме ШІ 18.08.2025, 01:20 — Світ

Уряд Албанії розглядає можливість розширеного використання штучного інтелекту в державному управлінні з метою зниження рівня корупції та підвищення прозорості.

Прем’єр-міністр Еді Рама заявив, що технологія може стати ключовим інструментом для пришвидшення процесу інтеграції країни до ЄС, зокрема шляхом створення першого у світі міністерства, яке працюватиме під керуванням ШІ.

«Міністр-алгоритм» проти корупції

Рама заявив, що ШІ може стати найефективнішим членом уряду, адже він не знає кумівства, конфлікту інтересів і хабарів. За його словами, в майбутньому в Албанії можуть з’явитися не лише окремі ШІ-міністри, а й цілі міністерства, що працюватимуть за алгоритмами.

Водночас опозиційна депутатка Джоріда Табаку попереджає: якщо «програмуватимуть ті самі люди, які наживалися на корупційних тендерах», ШІ лише «закріпить старі схеми в цифровому вигляді».

В адміністрації Албанії ШІ вже аналізує закупівлі, перевіряє податкові та митні транзакції, а також допомагає виявляти незаконне будівництво та плантації канабісу через дрони та супутники.

Планують також впровадити технології розпізнавання облич для боротьби з перевищенням швидкості — водії отримуватимуть цифрові попередження та штрафи прямо на смартфон.

Інтеграція в ЄС «під керуванням» ШІ

З 2024 року Албанія застосовує ШІ для пришвидшення перекладу та аналізу 250 тис. сторінок законодавства ЄС. Партнером у цьому стала Міра Мураті, колишня CTO OpenAI та авторка ChatGPT, яка народилася в Албанії.

Мета — завершити технічну частину переговорів уже до 2027 року, на два роки швидше, ніж це зробила Хорватія.

Цифрова держава

Країна вже перевела 95% держпослуг онлайн через портал e-Albania, яким користуються як громадяни, так і діаспора. Електронний «віртуальний чиновник» допомагає подавати податкові декларації чи отримувати свідоцтва про народження, зекономивши громадянам понад €600 млн.

ШІ в Албанії — не лише про ефективність. На саміті Європейської політичної спільноти в травні гостей зустрічали… їхні «дитячі» версії, згенеровані ШІ, які вітали лідерів Європи їхньою рідною мовою.

Експерти попереджають: країна не має достатньо фахівців, дата-центрів і фінансування для масштабного запуску ШІ-систем в уряді.

