Світова торгівля у 2025 році зросте на 0,9% - прогноз СОТ — Finance.ua

Світова організація торгівлі (СОТ) переглянула свій прогноз щодо світової торгівлі товарами на 2025 рік, очікуючи зростання на 0,9%, замість попереднього прогнозованого падіння на 0,2%.

Що повпливало

Це оновлення стало можливим завдяки збільшенню імпорту в США на 11% у першій половині року, що частково пояснюється передчасними закупівлями перед введенням нових митних тарифів, запроваджених 7 серпня.
Однак СОТ попереджає, що ці тарифи можуть негативно вплинути на торгівлю в другій половині 2025 року та у 2026 році.
Очікується, що Азія буде основним драйвером зростання світової торгівлі, з прогнозованим зростанням експорту на 4,9%.
У Північній Америці прогнозується зниження імпорту на 8,3% та зменшення експорту на 4,2% у 2025 році.
СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі товарами на 2026 рік до 1,8% з попереднього прогнозу 2,5%, вказуючи на потенційний негативний вплив нових митних тарифів.
Ці оновлення свідчать про певне поліпшення ситуації у світовій торгівлі, але також вказують на потенційні ризики, пов’язані з торговельними політиками, які можуть вплинути на глобальну економіку в майбутньому.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
