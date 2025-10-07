0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA

Світ
18
Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA
Молдова 6 жовтня стала операційною частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA — Single Euro Payments Area). Вона об’єднує 41 країну та дозволяє здійснювати транскордонні платежі в євро за умовами та тарифами внутрішніх транзакцій ЄС.
Про це повідомляє місцеве видання Point.
Наразі вже вісім комерційних банків Молдови беруть участь у SEPA, що дозволяє їм обробляти платежі в євро на тих самих умовах, що й фінансові установи ЄС.

Що це дасть

Приєднання до SEPA означає, що перекази в євро стануть швидшими, безпечнішими і дешевшими, а іноді — безкоштовними.

Читайте також: ТОП-5 сервісів для переказу грошей за кордон у 2025 році

«Якщо раніше міжнародний переказ міг коштувати від 20 до 200 євро, тепер тарифи будуть порівнянні з європейськими — лише кілька євро або безкоштовно, залежно від банку. Це дозволить сім’ям отримувати грошові перекази з-за кордону швидше і дешевше», — пише видання.
Для компаній SEPA усуває адміністративні бар’єри та знижує транзакційні витрати, підвищуючи конкурентоспроможність та полегшуючи торгівлю з партнерами з ЄС, куди прямує понад 60% експорту Молдови.
У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було проведено близько 830 000 транзакцій на загальну суму 11,8 млрд євро, що становить щодня понад 3200 платежів на 45 млн євро.
Повідомляється, що країна ініціювала процес приєднання до SEPA у січні 2024 року, подавши офіційну заявку до Європейської платіжної ради. 6 березня 2025 року EPC схвалив включення Молдови до географічної зони SEPA.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems