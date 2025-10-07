Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA Сьогодні 06:42 — Світ

Молдова приєдналася до європейської системи платежів SEPA

Молдова 6 жовтня стала операційною частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA — Single Euro Payments Area). Вона об’єднує 41 країну та дозволяє здійснювати транскордонні платежі в євро за умовами та тарифами внутрішніх транзакцій ЄС.

Про це повідомляє місцеве видання Point

Наразі вже вісім комерційних банків Молдови беруть участь у SEPA, що дозволяє їм обробляти платежі в євро на тих самих умовах, що й фінансові установи ЄС.

Що це дасть

Приєднання до SEPA означає, що перекази в євро стануть швидшими, безпечнішими і дешевшими, а іноді — безкоштовними.

«Якщо раніше міжнародний переказ міг коштувати від 20 до 200 євро, тепер тарифи будуть порівнянні з європейськими — лише кілька євро або безкоштовно, залежно від банку. Це дозволить сім’ям отримувати грошові перекази з-за кордону швидше і дешевше», — пише видання.

Для компаній SEPA усуває адміністративні бар’єри та знижує транзакційні витрати, підвищуючи конкурентоспроможність та полегшуючи торгівлю з партнерами з ЄС, куди прямує понад 60% експорту Молдови.

У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було проведено близько 830 000 транзакцій на загальну суму 11,8 млрд євро, що становить щодня понад 3200 платежів на 45 млн євро.

Повідомляється, що країна ініціювала процес приєднання до SEPA у січні 2024 року, подавши офіційну заявку до Європейської платіжної ради. 6 березня 2025 року EPC схвалив включення Молдови до географічної зони SEPA.

