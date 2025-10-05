У росії через кризу вводять чотириденний робочий тиждень Сьогодні 23:18 — Світ

У росії через кризу вводять чотириденний робочий тиждень

російські підприємства вимушено скорочують робочі дні, бо ринок праці захлинувся від кризи, а попит на продукцію падає.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Подробиці

У розвинених країнах світу перехід на чотириденний робочий тиждень стає символом соціального прогресу, а в росії він перетворюється на прикриття економічної деградації.

Європейські компанії запроваджують коротший робочий час для підвищення продуктивності, боротьби з вигоранням та покращення балансу між роботою і життям.

А російські підприємства вимушено скорочують робочі дні, бо ринок праці захлинувся від кризи, а попит на продукцію падає.

Велика Британія, Ісландія, Японія, Польща вже експериментують із чотириденкою, і результати дієві: скорочення кількості лікарняних, зменшення плинності кадрів, зростання продуктивності праці та задоволення працівників. У Токіо цей крок став навіть частиною державної стратегії для підвищення народжуваності.

У росії ж, зауважили у розвідці, скорочення робочого тижня стало формою прихованого безробіття.

«АвтоВАЗ», «КАМАЗ», металургійні комбінати, цементні заводи та залізниця переводять людей на чотириденку, намагаючись замаскувати падіння виробництва й уникнути масових звільнень.

За офіційною версією це робиться «для збереження робочих місць», але фактично працівники втрачають доходи, премії та соціальні гарантії.

У росії традиційно намагаються приховати справжні масштаби проблеми. Масові звільнення в статистиці були б відвертим визнанням економічної катастрофи, тому влада тисне на підприємства, змушуючи їх залишати людей у штаті, але фактично — відправляти у вимушені «короткі тижні» чи неоплачувані відпустки.

Різниця між підходами очевидна: якщо на Заході чотириденний робочий тиждень — це інструмент розвитку, то в росії — вимушений симптом занепаду. Західні працівники отримують більше вільного часу без втрати заробітку, російські — менше грошей і жодної впевненості у завтрашньому дні.

«Економіка росії деградує швидше, аніж це визнають офіційні дані: санкції вдарили по цивільних секторах, попит на внутрішньому ринку падає, бюджет виснажується війною. „російська чотириденка“ лише підтверджує кризу, в якій країна загрузла через агресивну політику та економічну відсталість», — зауважили у СЗР.

