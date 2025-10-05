0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії через кризу вводять чотириденний робочий тиждень

Світ
51
У росії через кризу вводять чотириденний робочий тиждень
У росії через кризу вводять чотириденний робочий тиждень
російські підприємства вимушено скорочують робочі дні, бо ринок праці захлинувся від кризи, а попит на продукцію падає.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Подробиці

У розвинених країнах світу перехід на чотириденний робочий тиждень стає символом соціального прогресу, а в росії він перетворюється на прикриття економічної деградації.
Читайте також
Європейські компанії запроваджують коротший робочий час для підвищення продуктивності, боротьби з вигоранням та покращення балансу між роботою і життям.
А російські підприємства вимушено скорочують робочі дні, бо ринок праці захлинувся від кризи, а попит на продукцію падає.
Велика Британія, Ісландія, Японія, Польща вже експериментують із чотириденкою, і результати дієві: скорочення кількості лікарняних, зменшення плинності кадрів, зростання продуктивності праці та задоволення працівників. У Токіо цей крок став навіть частиною державної стратегії для підвищення народжуваності.
У росії ж, зауважили у розвідці, скорочення робочого тижня стало формою прихованого безробіття.
Читайте також
«АвтоВАЗ», «КАМАЗ», металургійні комбінати, цементні заводи та залізниця переводять людей на чотириденку, намагаючись замаскувати падіння виробництва й уникнути масових звільнень.
За офіційною версією це робиться «для збереження робочих місць», але фактично працівники втрачають доходи, премії та соціальні гарантії.
У росії традиційно намагаються приховати справжні масштаби проблеми. Масові звільнення в статистиці були б відвертим визнанням економічної катастрофи, тому влада тисне на підприємства, змушуючи їх залишати людей у штаті, але фактично — відправляти у вимушені «короткі тижні» чи неоплачувані відпустки.
Читайте також
Різниця між підходами очевидна: якщо на Заході чотириденний робочий тиждень — це інструмент розвитку, то в росії — вимушений симптом занепаду. Західні працівники отримують більше вільного часу без втрати заробітку, російські — менше грошей і жодної впевненості у завтрашньому дні.
«Економіка росії деградує швидше, аніж це визнають офіційні дані: санкції вдарили по цивільних секторах, попит на внутрішньому ринку падає, бюджет виснажується війною. „російська чотириденка“ лише підтверджує кризу, в якій країна загрузла через агресивну політику та економічну відсталість», — зауважили у СЗР.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems