Більшість німців хотіли б перейти на неповний графік: чому це проблема для економіки
Бажання працювати неповний робочий день у Німеччині зростає, що створює виклик для економіки, яка переживає спад. Згідно з щорічним опитуванням, проведеним на замовлення страхової компанії HDI, більшість німців (понад 50%) хотіли б перейти на неповний графік, якби їм запропонували таку можливість.
Про це пише Ausnews.
Порівняно з минулим роком, кількість охочих зросла на 2%. До 2023 року тих, хто прагнув неповного робочого дня, було менше половини.
Найбільші відмінності у ставленні до роботи спостерігаються серед різних вікових груп:
- Молодші працівники (до 40 років): 57% хочуть працювати неповний день. Понад чверть молоді вважає важливим, щоб керівник враховував їхній баланс між роботою та особистим життям.
- Старші працівники (понад 40 років): 49% висловлюють таке бажання, а лише 14% вважають баланс пріоритетом. Водночас в умовах економічної нестабільності зростає потяг до надійності: 43% опитаних віддають перевагу роботі на державу, тоді як лише 40% вважають привабливішою роботу у приватній компанії.
Статистика підтверджує зміну тренду. За даними Нюрнберзького інституту досліджень ринку праці (IAB), у другому кварталі частка працівників, зайнятих неповний робочий день, досягла рекордних 40,1%.
Читайте також
Кількість таких працівників зросла до майже 17 мільйонів осіб (на 1,3% порівняно з минулим роком). Кількість тих, хто працює повний день, скоротилася до 25,35 млн.
Експерт IAB Енцо Вебер пояснює, що неповна зайнятість, яка була рідкістю у 1990-х, стала звичайним явищем.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
При цьому самі працівники на неповній зайнятості тепер працюють більше: у середньому 18,62 години на тиждень, що також є рекордом.
Зростання пояснюється активним розвитком таких галузей, як догляд за людьми та освіта, де неповний графік є поширеним.
Чому це проблема для економіки
Ці тенденції викликають занепокоєння у політикумі. Фрідріх Мерц, який був впливовою фігурою в німецькій опозиції, неодноразово заявляв, що для пожвавлення економіки «в Німеччині потрібно знову почати працювати більше і ефективніше».
Він пропонує відмовитися від фіксованого 8-годинного робочого дня та замість цього встановити максимальну кількість робочих годин на тиждень.
Ситуацію ускладнює наближення масового виходу на пенсію покоління бебі-бумерів, що створить величезне навантаження на пенсійну систему, охорону здоров’я та призведе до гострої нестачі кваліфікованих кадрів.
Зростання популярності неповного робочого дня в цьому контексті сприймається як серйозна проблема для економічного потенціалу країни.
Поділитися новиною
Також за темою
Більшість німців хотіли б перейти на неповний графік: чому це проблема для економіки
Інфляція в єврозоні зросла до 5-місячного максимуму: що цьому сприяло
Рейтинг міст світу з найвищими цінами на продукти (інфографіка)
Скільки коштує орендувати квартиру в Чехії
Масові скорочення у Румунії: тисячі людей залишилися без роботи
Lufthansa анонсувала скорочення тисяч працівників до 2030 року