Німеччина хоче залучити ІТ-таланти з Індії після того, як Трамп націлився на візи H-1B Сьогодні 07:06 — Світ

Німеччина хоче залучити ІТ-таланти з Індії після того, як Трамп націлився на візи H-1B

Посол Німеччини в Індії заявив, що його країна прагне залучити кваліфікованих ІТ-спеціалістів з Індії. Це відбувається на тлі посилення обмежень щодо віз H-1B, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, що створює проблеми для індійської IT-індустрії.

«Наша міграційна політика є надійною, сучасною та передбачуваною. Ми не змінюємо наші правила кардинально за одну ніч», — заявив Філіп Акерманн, посол Німеччини в Індії та Бутані, у відео на своєму X-акаунті, пише Bloomberg. Він підкреслив, що індійці знайдуть у європейській країні як стабільність, так і «чудові можливості для працевлаштування».

Заява Німеччини пролунала за кілька днів після того, як Трамп запровадив збір у розмірі $100 000 за нові заявки на візу H-1B для кваліфікованих працівників. Цей крок непропорційно впливає на індійців, які становлять дві третини отримувачів таких віз. Нова політика загрожує індійській індустрії технологічних послуг, річний обсяг якої становить $280 млрд, та і тисячам робочих місць.

Читайте також У США знизилося безробіття серед ІТ-фахівців, але робочі місця скорочуються

Німецька економіка щороку потребує сотні тисяч іммігрантів, щоб протидіяти негативним наслідкам старіння населення. Акерманн розпочав своє звернення, зазначивши, що індійці є одними з найзаможніших працівників у Німеччині.

«Середній індієць, який працює в Німеччині, заробляє більше, ніж середній німець, який працює в Німеччині», — сказав він. «І це досить хороша новина. Адже висока зарплата означає, що індійці роблять значний внесок у наше суспільство та наш добробут».

Велика Британія також розглядає плани із залучення провідних світових талантів, навіть попри те, що США рухаються в протилежному напрямку. На цьому тижні видання Financial Times, посилаючись на анонімні джерела, повідомило, що країна вивчає пропозиції щодо скасування деяких візових зборів для кращих світових фахівців. Також на початку цього року Європейський Союз у своїй заяві зазначив, що в останні роки збільшив кількість стипендій, які надаються індійським студентам.

Читайте також Українські ІТ-спеціалісти в Польщі розповіли про плани щодо повернення в Україну

Європа, зокрема Німеччина, стала ключовим напрямком для індійських талантів, оскільки індійці становили 13% усіх іноземних студентів у 2023−2024 роках, згідно з даними Німецької служби академічних обмінів. Згідно з дослідженням, опублікованим посольством Німеччини в Індії, на початку 2025 року в Німеччині проживало близько 280 000 громадян Індії як постійні резиденти.

За офіційними даними, США приваблюють майже в шість разів більше індійських студентів, а загальна кількість перевищила 200 000 у 2024 році. Однак зв’язки між Індією та Вашингтоном погіршилися після того, як Трамп запровадив 50% тарифи на індійські товари, і візові обмеження, ймовірно, зменшать потік студентів до США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.