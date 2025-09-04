Українські ІТ-спеціалісти в Польщі розповіли про плани щодо повернення в Україну Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Близько половини опитаних українських айтівців у Польщі заявили про готовність повернутися в Україну. Також дехто планує або переїжджати в інші країни, або залишатися в Польщі.

Про це пише DOU.

Польща посідає друге місце за кількістю мігрантів з України після Німеччини. На початку року в Польщі перебували 988 тисяч українців. За три роки повномасштабної війни з України виїхали близько 20 тисяч IT-спеціалістів. 39,5% з них — релокувалися до Польщі. Окрім цього, з 2022 року у Польщі відкрилося 610 IT-компаній, заснованих українцями.

Для спеціалістів ця країна зручна з кількох причин: близькість до України, можливість зберегти роботу, наявність знайомих і компаній, які допомагали з релокацією. Важливим чинником є й податкове навантаження. У Польщі дохід до 120 000 злотих оподатковується за ставкою 12%, а вище цієї суми — 32%. Для порівняння, у Німеччині ставка становить від 14% до 45%, у Чехії — 15%, у Словаччині — 19% і 25%.

Легалізація працівників і бюрократичні складнощі

У деяких компаніях працюють окремі команди, що супроводжують релокованих фахівців. На початку повномасштабного вторгнення процеси легалізації були простішими. І хоча 1 червня набули чинності нові правила, вони передбачають здебільшого позитивні зміни для працівників: цифровізацію процесів, створення консультаційних пунктів, інтеграційну підтримку. Водночас строки розгляду довгострокових дозволів на проживання подовжилися, а бюрократії побільшало, але це радше загальноєвропейська тенденція.

В деяких компаніях наголошують, що ситуація поступово ускладнюється: зростає бюрократія, податкове навантаження та конкуренція за вакансії. Особливо відчутно це для молодших спеціалістів. Ринок дедалі більше зміщується на користь роботодавців.

Як зміни відчувають самі айтівці

Фахівці говорять і про зміни у ставленні суспільства. Через вибори українське питання розхитано. Відчуття загрози, особливо коли з дітьми, посилюється.

Інші підтверджують, що в соцмережах і на рівні державних рішень побільшало скепсису щодо українців. Водночас у повсякденному житті ставлення здебільшого нормальне. У суспільстві відчувається запит на жорсткіші правила щодо міграції.

Соціальні програми для українців у Польщі

Українці можуть отримувати виплати за програмою «800+» (800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років), одноразову допомогу 300 злотих на навчання, а також «дитячий капітал опіки» для другої й наступних дітей до трьох років. Є доступ до безоплатної медицини, освіти, мовних курсів і програм орендної підтримки.

Ті, хто стає податковими резидентами, можуть скористатися пільгами: тимчасовим звільненням від PIT (податок на доходи фізичних осіб), повним звільненням для молоді та для сімей із багатьма дітьми.

Для багатьох українських спеціалістів соцпідтримка стала важливим фактором у повсякденному житті. Інші спеціалісти оцінюють соціальні програми стримано.

Чи планують українські айтівці залишатися у Польщі

Плани на майбутнє в українських айтівців, що живуть у Польщі, відрізняються. Частина співрозмовників вказує, що «гойдалки» від польської влади створюють відчуття невизначеності. Тому деякі фахівці вже придивляються до нових країн, але частина переїзд не розглядає.

Найбільш популярними напрямками для релокації бачать Східну та Центральну Європу. Також айтівці розповіли, що багато хто вже має карту поляка, деякі встигли взяти житло в іпотеку, тому планують своє подальше життя пов’язати з Польщею.

Близько половини опитаних заявили про готовність повернутися в Україну. При цьому частина тих, хто має сім’ї, розглядає повернення не у повному складі.

Інфографіка: DOU

Ті, хто не розглядає повернення в Україну, зазначають, що це через страх бути мобілізованим, скепсис щодо гарантій безпеки для України та звикання до життя в іншій країні.

Довідка Finance.ua:

25 серпня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про продовження соціальних виплат українським біженцям до березня 2026 року. Він заявив, що допомога залишиться тільки тим, хто працює і платить внески;

якщо вето залишиться, з 1 жовтня 2025 року українці з продовженими візами, картами перебування або безвізовим статусом можуть втратити легальне право на проживання та роботу.

