З 8 вересня у Чехії стартує реєстрація на новий дозвіл для біженців з тимчасовим захистом

Особисті фінанси
З 8 вересня біженці з тимчасовим захистом, які навесні заявили про бажання отримати новий дозвіл на довгострокове перебування, зможуть дізнатися результати перевірки. Інформація про відповідність умовам з’явиться в особистому кабінеті на Інформаційному порталі для іноземців.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Якщо якась із вимог позначена червоним як невиконана, зареєструватися неможливо. Якщо умова виконана частково, реєстрація дозволяється, але документи доведеться надати особисто під час візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ.
Після реєстрації потрібно забронювати дату відвідин відділення МВС. Змінити її можна лише один раз, тому радять одразу обирати день, коли всі члени домогосподарства, що подаються разом, можуть прибути з необхідними документами.
Папери для отримання нового дозволу не потребують завіреного перекладу чи апостиля, але не мають бути заламіновані.
Якщо подається вся родина (офіційно — спільне домогосподарство), реєстрацію і бронювання дати здійснює лише один із членів — так званий засновник домогосподарства.
Реєстрація на отримання спеціального дозволу триватиме з 8 вересня до 31 грудня 2025 року.
Під час першого відвідування відбудеться зняття біометричних даних. Тоді ж призначать дату другого візиту для отримання біометричної картки дозволу. Цю дату визначає МВС, змінити її не можна.
Нагадаємо, після певного періоду легального проживання в Чехії, українці можуть претендувати на дозвіл на постійне проживання (Trvalý pobyt). Прагнучи до постійного дозволу на проживання (Trvalý pobyt) у Чехії, українці мають виконати низку важливих умов.
У Чехії 401,4 тис. українців отримали тимчасовий захист. Ця країна — одна з найбільш вимогливих у питанні натуралізації. Тут цінують сталість, мову, повну інтеграцію в суспільство і готовність дотримуватись чеських традицій. Про актуальні вимоги, терміни, документи та процедури набуття громадянства в Чехії розповідаємо тут.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
