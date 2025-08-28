Вето Навроцького вдарить не по українцях, а по компаніях у Польщі — експерти Сьогодні 19:10

Вето Навроцького вдарить не по українцях, а по компаніях у Польщі — експерти

так і для польських компаній, що їх працевлаштовують, пише Вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу громадянам України створило серйозні ризики як для українців, які працюють у Польщі,пише inPoland

Правові положення, які нині дозволяють просте працевлаштування українців на підставі повідомлення, діють лише до кінця вересня.

Якщо угоди між урядом і президентом не буде досягнуто, з 1 жовтня сотні тисяч українців можуть опинитися поза правовим полем.

Думка експертів

Без продовження тимчасового захисту та адаптованих процедур легалізації праці українці ризикують втратити право на законне працевлаштування. Це означатиме значні проблеми для польського бізнесу, який активно використовує працю мігрантів.

За даними досліджень, рівень зайнятості серед українців у Польщі сягає 70%, що є рекордним показником у світі.

Для порівняння, у Німеччині цей показник становить лише близько 30%. Таким чином, Польща отримує величезний економічний ефект від присутності українців, які працюють, сплачують податки й соціальні внески.

Водночас роботодавці попереджають, що у випадку відсутності нового закону система не витримає навантаження.

Бізнес-асоціації та експертні кола закликають владу діяти швидко. Вони очікують прискореного ухвалення нових положень, які дозволять продовжити право легального перебування та працевлаштування українців щонайменше до березня 2026 року. Інакше Польщу може чекати відтік робочої сили, що стане серйозним викликом для економіки та соціальної стабільності.

Довідка Finance.ua:

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект про допомогу українцям. Він вважає, що 800 Плюс, як і медичні послуги, мають бути доступні лише для тих українців, які працюють.

Він запропонував власний законопроект спецзакону та закликав «уряд та всі партії в Сеймі наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту».

Кароль Навроцький 6 серпня склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Його позиція щодо України викликає неоднозначну реакцію. Навроцький виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії. Він не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС до «повного з’ясування історичної правди».

У своїх передвиборчих обіцянках він підписав декларацію з восьми пунктів. Серед них кілька стосувалися українських питань: не дозволяти відправлення польських солдатів на територію України; не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

