У Польщі офіційно новий президент — Finance.ua

У Польщі офіційно новий президент Сьогодні 11:54

У Польщі офіційно новий президент

Кароль Навроцький у середу, 6 серпня, склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію складання присяги Навроцьким, яку транслювали польські ЗМІ.

Кандидат від «Права і справедливості» Кароль Навроцький здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Польщі, набравши трохи більше 51% голосів. Його суперник, ліберал Рафал Тшасковський, поступився з результатом понад 48%.

Кароль Навроцький — історик за освітою та ексочільник Інституту національної пам’яті. Його кар’єра супроводжувалась скандалами, зокрема — демонтажем пам’ятників Червоної армії, прихованим авторством книги про польського гангстера та неодноразовими звинуваченнями у співпраці з кримінальними колами, які сам політик пояснює роботою з ресоціалізації.

Його позиція щодо України викликає неоднозначну реакцію. Навроцький виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії.

Він не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС до «повного з’ясування історичної правди». У своїх передвиборчих обіцянках він підписав декларацію з восьми пунктів. Серед них кілька стосувалися українських питань: не дозволяти відправлення польських солдатів на територію України; не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Перед виборами Навроцький отримав підтримку американського президента Дональда Трампа під час візиту до США.

Він просуває свою програму «План 21», яка включає податкову реформу (зниження ПДВ), створення Фонду проривних технологій, будівництво Центрального комунікаційного порту, повернення домашніх завдань у школах та безкоштовні уроки перед отриманням водійських прав.

Він також виступає проти обов’язкової вакцинації, підтримує заборону абортів та висловлюється проти легалізації цивільних партнерств.

Нагадаємо, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але коли саме відбудеться ц зустріч, поки що не відомо.

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