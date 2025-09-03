Як підвищити шанси на успішну оренду житла — корисні поради
Відмова у здаванні житла певним категоріям людей — це фактично дискримінація, але в українському правовому полі вона майже не карається.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
«Власник житла має право обирати, кому здавати, і закон не зобов’язує його пояснювати причини відмови. Проте, якщо в оголошенні є формулювання на кшталт „без дітей“, „без тварин“, „не ВПО“ — це може бути підставою для скарги до Уповноваженого з прав людини. На практиці ж такі справи майже не розглядаються», — каже юрист.
Олена, рієлторка з 10-річним стажем роботи у Дніпрі, підтверджує, що, дійсно, сьогодні так склався ринок, що найбільші шанси на відмову — у власників тварин, батьків маленьких дітей і ВПО.
«Причини завжди одні: страх пошкоджень ремонту, шуму або проблем з оплатою. Моя порада — бути максимально відкритими. Запропонуйте власнику познайомитися з вашою дитиною, показати фото тварини, надати рекомендації від попередніх орендодавців. Документи про доходи теж дуже допомагають. Це створює довіру, якої так бракує на ринку», — радить Олена.
Корисні поради
Серед основних порад також можна виділити такі.
- Не нехтуйте договором оренди
Завжди підписуйте договір оренди з чіткими умовами про проживання з дітьми чи тваринами. Обов’язково пропишіть усі умови, зокрема і про компенсацію або так звану страхову суму за можливі пошкодження, щоб заспокоїти власника. Не зайвим буде і фотофіксація стану житла перед заїздом, що може стати доказом після закінчення оренди.
- Покажіть платоспроможність
Запропонуйте власнику довідку про доходи, рекомендаційні листи від попередніх орендодавців або більший завдаток.
- Дійте прозоро
Не приховуйте наявність дітей, тварин або статус ВПО. Підкреслюйте свою відповідальність, пропонуйте домовитися про правила, і, якщо можливо, давайте регулярний звіт про стан квартири.
- Фіксуйте порушення
Якщо є відмова з явними дискримінаційними формулюваннями — фіксуйте її (знімок з екрана, запис) і звертайтеся до правозахисників та відповідних органів, зокрема до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або Держпродспоживслужби.
Детальніше про доступ до оренди: історії ВПО, людей з інвалідністю та власників тварин — читайте у статті за посиланням.
