Як підвищити шанси на успішну оренду житла — корисні поради Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Як підвищити шанси на успішну оренду житла — корисні поради

Відмова у здаванні житла певним категоріям людей — це фактично дискримінація, але в українському правовому полі вона майже не карається.

Про це йдеться у статті Finance.ua

«Власник житла має право обирати, кому здавати, і закон не зобов’язує його пояснювати причини відмови. Проте, якщо в оголошенні є формулювання на кшталт „без дітей“, „без тварин“, „не ВПО“ — це може бути підставою для скарги до Уповноваженого з прав людини. На практиці ж такі справи майже не розглядаються», — каже юрист.

Олена, рієлторка з 10-річним стажем роботи у Дніпрі, підтверджує, що, дійсно, сьогодні так склався ринок, що найбільші шанси на відмову — у власників тварин, батьків маленьких дітей і ВПО.

«Причини завжди одні: страх пошкоджень ремонту, шуму або проблем з оплатою. Моя порада — бути максимально відкритими. Запропонуйте власнику познайомитися з вашою дитиною, показати фото тварини, надати рекомендації від попередніх орендодавців. Документи про доходи теж дуже допомагають. Це створює довіру, якої так бракує на ринку», — радить Олена.

Корисні поради

Серед основних порад також можна виділити такі.

Не нехтуйте договором оренди

Завжди підписуйте договір оренди з чіткими умовами про проживання з дітьми чи тваринами. Обов’язково пропишіть усі умови, зокрема і про компенсацію або так звану страхову суму за можливі пошкодження, щоб заспокоїти власника. Не зайвим буде і фотофіксація стану житла перед заїздом, що може стати доказом після закінчення оренди.

Покажіть платоспроможність

Запропонуйте власнику довідку про доходи, рекомендаційні листи від попередніх орендодавців або більший завдаток.

Дійте прозоро

Не приховуйте наявність дітей, тварин або статус ВПО. Підкреслюйте свою відповідальність, пропонуйте домовитися про правила, і, якщо можливо, давайте регулярний звіт про стан квартири.

Фіксуйте порушення

Якщо є відмова з явними дискримінаційними формулюваннями — фіксуйте її (знімок з екрана, запис) і звертайтеся до правозахисників та відповідних органів, зокрема до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або Держпродспоживслужби.

Детальніше про доступ до оренди: історії ВПО, людей з інвалідністю та власників тварин — читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.