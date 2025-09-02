Чому Німеччина повертається до будівництва панельних будинків — Finance.ua

Чому Німеччина повертається до будівництва панельних будинків Сьогодні 19:00 — Нерухомість

Чому Німеччина повертається до будівництва панельних будинків

Зіткнувшись з нестачею приблизно 1,9 мільйона доступних будинків, в Німеччині висунули стандартизацію будівництва як необхідну умову для виконання своєї обіцянки скоротити середню вартість будівництва нових будинків вдвічі.

Нова міністерка житлового господарства Верена Губерц вважає, що будівництво панельок допоможе заповнити цю прогалину.

Приклад

Житловий комплекс, який міститиме 194 одиниці вкрай необхідного доступного житла, будується зі збірних елементів — заводських стін та інших модульних елементів, які доставляються на будівельний майданчик вантажівками, що скорочує витрати та терміни будівництва.

Це метод, який, за словами новопризначеного міністра житлово-комунального господарства Німеччини Верени Губерц, є ключем до вирішення житлової кризи, що переслідує міста Німеччини.

Збірні конструкції здаються очевидним рішенням для скорочення витрат і часу будівництва, а модульне будівництво використовується для різних типів будівель по всьому світу, від США до Японії та від Швеції до Південної Африки.

Завдяки тому, що будівельні елементи виготовляються на заводах, а потім відправляються на складання, стандартизація може бути дешевшою та швидшою, ніж будівництво будинків на замовлення з нуля.

Галузь все ще намагається досягти успіху у великих масштабах. Лише кілька німецьких фірм здатні виробляти будівельні деталі в необхідних кількостях, а модульне будівництво вимагає розвитку складної мережі для постачання матеріалів та управління логістикою.

Раніше ми писали , що українці, які отримали статус біженця або мають тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині, мають право звертатись за іпотечними позиками. Банки оцінюють фінансову спроможність клієнта, його кредитну історію та тривалість легального перебування в країні. Основні умови:

Стабільний дохід. Банки вимагають підтвердження регулярного доходу, що дозволяє покривати виплати за кредитом.

Кредитна історія. Відкритий рахунок в німецькому банку та наявність регулярних транзакцій може допомогти створити позитивну кредитну історію.

Початковий внесок. Більшість банків вимагають від іноземців внесок 20−50% від вартості житла.

Довгостроковий дозвіл на проживання. Для отримання великих кредитів може знадобитись посвідка на постійне проживання, але це залежить від кожного конкретного банку.

Для отримання іпотеки українцям зазвичай потрібне дотримання таких умов:

регулярний щомісячний дохід на рівні щонайменше 3 тис. євро;

офіційне працевлаштування в компанії, зареєстрованій у Німеччині, з тривалістю роботи не менше трьох місяців;

дозвіл на постійне проживання в країні або громадянство ЄС;

відсутність прострочених зобов’язань;

відповідність віковому діапазону від 21 до 65 років.

Водночас у країні існують і пільгові програми для придбання нерухомості. Наприклад, допомогу можуть отримати сім’ї з неповнолітніми дітьми за програмою під назвою Baukindergeld.

