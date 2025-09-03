«Квартира під ремонт»: як отримати житло на пільгових умовах у польському місті — Finance.ua

«Квартира під ремонт»: як отримати житло на пільгових умовах у польському місті
Місто Освенцим у Малопольському воєводстві запускає програму оренди муніципальних квартир на пільгових умовах в обмін на ремонт житла. Як повідомила директорка Управління житлового будівництва Ванда Габчик, на участь у ініціативі «Квартира під ремонт» подали 73 заявки, з яких після перевірки залишилося 63.
Фінальних учасників обиратиме лотерея, що відбудеться 9 вересня.
Речниця міської ради Катажина Квєцєнь зазначила, що програма доповнює існуючі механізми забезпечення житлом і розрахована на мешканців, які не мають власної нерухомості та не можуть дозволити собі іпотеку або оренду за ринковими цінами.
Що відомо про програму
- У межах програми доступні квартири на житловому масиві Хемікув, а також окремі об’єкти у Блоні та на масиві Шпітальна.
- Площа квартир коливається від 29,5 до 45,4 кв. м, серед них є одно- та двокімнатні варіанти.
- Орієнтовна вартість ремонту становить від 45 000 до 97 000 злотих.
У відборі можуть брати участь лише мешканці Освенцима, які планують проживати в місті постійно, не мають власного житла, відповідають критеріям доходу та можуть виконати ремонтні роботи.
Наразі місто управляє близько 1300 муніципальними квартирами. Подібні програми вже успішно реалізуються у Згежі, Кракові, Варшаві та Щецині.
Нагадаємо, ціни на нові квартири у Польщі залишаються стабільними:
- у Варшаві середня вартість квадратного метра становить близько 18 000 злотих,
- Кракові — приблизно 16 700 зл./кв.м,
- Вроцлаві — 14 700 зл./кв.м,
- Познані — трохи менше 13 600 зл./кв.м,
- а у містах Верхньосілезько-Заглембської агломерації — близько 11 400 зл./кв.м
