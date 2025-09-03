0 800 307 555
Як оформити договір дарування квартири: важливі нюанси

Дарування нерухомості — це поширений спосіб передати житло чи інше майно у власність близьким людям. В Україні процедура дарування квартир регулюється Цивільним кодексом та вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення і державної реєстрації.
Юристи зібрали всі важливі нюанси, які варто знати тим, хто планує оформити договір дарування.
У разі укладення договору дарування квартири в Україні необхідно здійснити наступні кроки та дотриматися певних порад для тих, хто планує укласти договір.

Форма договору

Відповідно до частини 2 статті 719 Цивільного кодексу України, договір дарування нерухомого майна обов’язково:
  • укладається у письмовій формі;
  • посвідчується нотаріально;
  • підлягає державній реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Звернутися для посвідчення договору можна як до державного, так і приватного нотаріуса:
  • за місцем знаходження нерухомості;
  • за місцем проживання однієї зі сторін (дарувальника або обдарованого).

Необхідні документи для укладення договору

Щоб нотаріус міг посвідчити угоду, потрібно підготувати:
  • паспорти та ідентифікаційні коди (ІПН) обох сторін;
  • документи, що підтверджують право власності на квартиру;
  • технічний паспорт на нерухомість;
  • звіт про експертну оцінку;
  • згоду подружжя (якщо майно спільне);
  • довіреність, якщо діє представник.
Зверніть увагу, що для укладення договору дарування квартири обов’язковою умовою є наявність ідентифікаційних кодів (ІПН) обох сторін — і дарувальника, і обдаровуваного.
Якщо право власності було оформлене до 2013 року, додатково необхідно взяти в БТІ довідку про належність майна на дату 01.01.2013.

Дарування у шлюбі: коли потрібна згода подружжя

Важливо знати, що:
  • якщо обдаровуваний перебуває у шлюбі — згода його чоловіка чи дружини не потрібна;
  • якщо ж у шлюбі перебуває дарувальник, і майно є спільною власністю подружжя, тоді потрібна письмова згода другого з подружжя.
Дарування за довіреністю

Дарувальник може доручити підписання договору представнику. Для цього оформлюється довіреність, яка має бути нотаріально посвідчена.
Особливості:
У довіреності обов’язково зазначаються ПІБ обдаровуваного.
Строк дії:
  • 1 місяць, якщо видана іноземним нотаріусом;
  • 2 місяці, якщо оформлена в українському консульстві за кордоном.
Продовження можливе, але обмежене:
  • у іноземного нотаріуса — максимум на 7 днів;
  • у консульстві — на 1 місяць.

Апостиль та переклад довіреності

Якщо довіреність видана консульством України за кордоном, додаткове засвідчення не потрібне.
Якщо документ оформлений у місцевого нотаріуса — він має бути апостильований (за потреби) та перекладений українською з нотаріальним засвідченням перекладу.
У деяких країнах апостиль не вимагається. Це, зокрема: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Чехія, Сербія, Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Вірменія, Киргизстан, Туркменістан.
Якщо ви перебуваєте в іншій країні, що не входить до цього переліку, тоді крім перекладу необхідно буде також зробити апостиль на документ у цій країні.

Ідентифікаційний код (ІПН) — обов’язковий

Для реєстрації права власності за договором дарування необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).
Його вносять у реєстраційну картку в Державному реєстрі прав. ІПН також потрібен для податкового обліку, адже при даруванні можуть виникати податкові зобов’язання.
Якщо людина відмовилася від ІПН з релігійних переконань, тоді використовуються дані паспорта (за наявності відповідної відмітки).
Отримати ІПН можна навіть за кордоном — через довіреність на представника, який звернеться до податкової в Україні.
За матеріалами:
visitukraine.today
