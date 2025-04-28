Подорожчає у 12 разів: скільки коштуватиме апостиль з травня — Finance.ua

Подорожчає у 12 разів: скільки коштуватиме апостиль з травня Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Подорожчає у 12 разів: скільки коштуватиме апостиль з травня

Починаючи з травня 2025 року, плата за апостиль — спецштамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном — зросте до 610 гривень.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Ігор Фріс з посиланням на Мін’юст.

«Тепер вартість зросте: для фізичних осіб — до 610 гривень, для юридичних осіб — до 1060 гривень. Це рішення почне діяти з 3 травня 2025 року», — розповів Фріс.

За його словами, вартість апостиля не змінювалася з 2003 року і до цього часу становила 51 гривню. Відповідно, тариф зросте майже в 12 разів.

Апостиль — спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток. Підтвердження підписів і печаток на офіційних документах апостилем робить ці документи чинними в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.

Економічна Правда За матеріалами:

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