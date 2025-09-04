Кабмін запровадив обмін податковою інформацією про фізосіб через систему «LOGICA» Сьогодні 11:27 — Особисті фінанси

Кабмін запровадив обмін податковою інформацією про фізосіб через систему «LOGICA»

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка вдосконалює порядок обміну інформацією між податковими органами та органами місцевого самоврядування через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Що це означає

Відтепер органи місцевого самоврядування отримуватимуть не лише дані про юридичних осіб, а й інформацію про стан розрахунків з бюджетом фізичних осіб — платників податків.

Також документ уточнює перелік даних, які місцеві ради подають до системи «LOGICA», зокрема інформацію про ставки орендної плати.

Навіщо це? Це нововведення дасть територіальним громадам більше інструментів для ефективного планування та контролю надходжень до місцевих бюджетів.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Довідка Finance.ua:

«LOGICA» — це інформаційно-аналітична система управління плануванням і виконанням місцевих бюджетів, яку Міністерство фінансів запровадило в дослідну експлуатацію ще у 2020 році. Її розробили за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»;

система призначена для автоматизації бюджетних процесів на місцевому рівні, контролю за дотриманням бюджетного законодавства та налагодження електронного обміну даними з Мінфіном;

вона має на меті підвищити прозорість, дисципліну та ефективність використання коштів місцевих бюджетів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.