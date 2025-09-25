рф планує підвищити ПДВ, щоб продовжувати фінансувати війну проти України
Міністерство фінансів рф повідомило, що пропонує підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22% у 2026 році для фінансування військових витрат.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого тижня російський президент володимир путін дав зрозуміти, що готовий підвищити деякі податки, зазначивши, що США підвищували податки для заможних осіб під час війни у В’єтнамі та Кореї.
Міністерство фінансів, яке заявило, що підвищення податків буде націлено перш за все на фінансування «оборони та безпеки», повідомило, що пропонує підвищити й інші податки, зокрема на гральний бізнес.
«Стратегічним пріоритетом є фінансова підтримка потреб оборони та безпеки країни, а також соціальна підтримка сімей учасників „СВО“. Заплановані у бюджеті кошти дозволять забезпечити збройні сили необхідним озброєнням та військовою технікою, виплатити зарплати військовим і підтримати їхні сім’ї, а також модернізувати підприємства ОПК».
