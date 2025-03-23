Світова торгівля досягла рекордного рівня у 2024 році — звіт ООН
Обсяг глобальної торгівлі у 2024 році досяг рекордних $33 трлн, показавши зростання на 3,7% ($1,2 трлн) порівняно з попереднім роком.
Про це йдеться у звіті Конференції ООН з торгівлі й розвитку (UNCTAD).
Найбільший внесок зробив сектор послуг, який зріс на 9%, додавши $700 млрд (близько 60% загального приросту). Торгівля товарами збільшилася на 2% ($500 млрд).
Країни, що розвиваються, демонструють кращу динаміку
Економіки, що розвиваються, випередили розвинені країни за динамікою: їхній експорт та імпорт зросли на 4%, тоді як у розвинених країнах спостерігався спад на 2%.
Торговельні дисбаланси посилилися: дефіцит США з Китаєм склав $355 млрд, з ЄС — $241 млрд, а профіцит Китаю досяг максимуму з 2022 року.
На початку 2025 року торгівля залишалася стабільною, але UNCTAD попереджає про ризики через геоекономічну напругу, протекціонізм і торговельні конфлікти.
Дві третини світової торгівлі відбувається без тарифів, однак їхнє підвищення може загрожувати експорту, особливо з країн, що розвиваються, зазначають у звіті.
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