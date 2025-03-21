У ЄС бракує пороху і тротилу для виробництва снарядів — Bloomberg Сьогодні 21:45 — Світ

Війна рф проти України скоротила запаси озброєнь у Європі, тому європейці намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і патронів, але їм не вистачає пороху та тротилу для виробництва боєприпасів.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що європейські уряди використовували свої запаси боєприпасів, щоб озброїти Україну. Відтоді вони намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і куль. Це призвело до обмеження запасів пороху, тротилу та інших вибухових речовин і ракетного палива на континенті.

Внаслідок того, що Європа готується до суттєвого збільшення витрат на оборону, невелика кількість виробників цих матеріалів мають намір наростити свої потужності.

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Так, Rheinmetall прагне збільшити випуск пороху більш ніж на 50% до 2028 року, але навіть цього буде недостатньо. Генеральний директор Армін Паппергер наголосив, що компанії, можливо, доведеться майже подвоїти виробництво до більш ніж 20 тисяч тонн, щоб задовольнити потребу.

Nitrochemie Aschau — дочірня компанія німецького оборонного гіганта Rheinmetall — збільшила виробничі потужності на 60% і будує нові об’єкти, щоб додати ще понад 40% до середини 2025 року. Процес було запущено після повномасштабного вторгнення росії на територію України 2022 року. Було найнято 300 робітників і виробництво пороху триває в режимі 24/7, щоб допомогти задовольнити зростаючий попит Європи на боєприпаси.

Ще до інавгурації президента США Дональда Трампа члени Європейського союзу поставили за мету виробити 2 млн артилерійських снарядів у 2025 році, що перевищує 1,4 млн минулого року. Навесні 2023 року Європейська комісія заснувала програму «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), яка виділяє 500 млн євро на розширення можливостей блоку з виробництва боєприпасів.

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Відтоді адміністрація Трампа тимчасово зупинила військову допомогу Україні, посіяла сумніви щодо майбутнього давніх американських гарантій безпеки в Європі та продемонструвала готовність вести переговори з Кремлем. Потреба континенту в боєприпасах тільки зростатиме.

Що потрібно для виробництва боєприпасів

Для снарядів потрібні два компоненти: порох, який використовуються для запуску снарядів; і вибухові речовини, які детонують. Європа не виробляє достатньо ні того, ні іншого, щоб задовольнити свій попит.

Найважливішим компонентом порохів для сучасних снарядів є нітроцелюлоза, або піроксилін. Він виробляється з високоякісної бавовни, яку потім замочують у суміші кислот. Загалом на один снаряд артилерійського боєприпасу потрібно до 12 кг пороху.

У Європі є лише кілька виробників порохів, включно з Rheinmetall і французьким підрядником Eurenco. У рамках ASAP Європа хоче збільшити виробництво порохів більш ніж на 50%, або на 10 000 метричних тонн на рік, що еквівалентно майже шести новим підприємствам розміром з Nitrochemie Aschau.

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Постачання вибухових речовин перебувають у схожій ситуації з ракетним паливом. Євросоюз планує збільшити виробництво вибухових речовин більш ніж на 4300 тонн, що, за оцінками, становитиме понад 30%, проте наразі у нього є тільки один великий завод з виробництва тротилу, що обслуговує місцеве виробництво, яким управляє компанія Nitro-Chem у Польщі, а ще один буде побудований у Фінляндії.

Виробники альтернативних агентів, таких як PETN, HMX і RDX, які використовуються в пластиковій вибухівці, перевантажені. Норвезький виробник Chemring Nobel зіткнувся з безпрецедентним попитом після вторгнення росії в Україну. Компанія заявляє, що її норвезький бізнес працює на повну потужність, а її портфель замовлень розрахований на кілька років.

Деякі європейські країни, такі як Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Польща, мають добре розвинену хімічну промисловість, але прекурсори вибухових речовин становлять лише невелику частку їхніх потужностей. Високі витрати на енергію та екологічні норми роблять виробництво хімікатів за кордоном дешевшим, і багато компаній тепер закуповують прекурсори, такі як азотна кислота, з Китаю.

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Більшу частину бавовни, яка використовується для виробництва нітроцелюлози, також доводиться імпортувати з Китаю, який є найбільшим у світі виробником, і в дружніх відносинах з росією. Хоча існують альтернативи бавовні, виготовлені з деревної целюлози та інших матеріалів, наразі вони не виробляються в тому масштабі, якого потребує ринок.

Більшість великих виробників нітроцелюлози та інших спеціальних хімікатів у ланцюжку постачання вибухівки отримали гранти від програми ASAP, пише Bloomberg.

ЄС запропонував 150 млрд євро у вигляді кредитів для збільшення видатків на оборону в рамках своїх останніх зусиль з компенсації ослаблення підтримки США. Європейська програма оборонної промисловості надасть ще 1,5 млрд євро фінансування ЄС гравцям галузі з 2025 по 2027 рік, але рішення Єврокомісії ще не було схвалено Європарламентом.

Експерти зазначають, що вартість переведення виробництва з цивільного на військове є високою. Урядам і виробникам необхідно стимулювати цивільну хімічну промисловість перейти на військове виробництво, спростити правила, щоб дозволити будувати нові заводи й перевозити небезпечні вантажі континентом, і навіть забезпечити постачання найосновніших матеріалів, які наразі постачаються з Китаю.

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