Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів — Finance.ua

Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів

Понад половини українців, які мають зареєстровану зброю, активно використовують електронний дозвіл у додатку «Дія». За перший тиждень було видано понад 200 тисяч таких дозволів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ви згенерували 200 000+ дозволів на зброю в Дії. Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії. І це результат лише за перший тиждень. Це лише початок, уже маємо плани з МВС щодо подальшої цифровізації сервісів для власників зброї», — написав він.

Раніше Федоров нагадав , що у 2022 році у «Дії» провели опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми.

Воно стало другим за популярністю в застосунку. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на його основі й запустили дозвіл у «Дії». Раніше дозвіл був паперовою книжечкою, у яку вручну вносили записи. Тепер у згенерованому дозволі в «Дії» можна переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

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