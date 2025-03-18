Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів — Finance.ua
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Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів

Казна та Політика
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Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів
Зброя в «Дії»: вже видано понад 200 тисяч дозволів
Понад половини українців, які мають зареєстровану зброю, активно використовують електронний дозвіл у додатку «Дія». За перший тиждень було видано понад 200 тисяч таких дозволів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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«Ви згенерували 200 000+ дозволів на зброю в Дії. Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії. І це результат лише за перший тиждень. Це лише початок, уже маємо плани з МВС щодо подальшої цифровізації сервісів для власників зброї», — написав він.
Раніше Федоров нагадав, що у 2022 році у «Дії» провели опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми.
Воно стало другим за популярністю в застосунку. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на його основі й запустили дозвіл у «Дії». Раніше дозвіл був паперовою книжечкою, у яку вручну вносили записи. Тепер у згенерованому дозволі в «Дії» можна переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.
За матеріалами:
Finance.ua
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