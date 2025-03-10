У «Дії» з’явився цифровий дозвіл на зброю — Finance.ua

У «Дії» з’явився цифровий дозвіл на зброю
Сьогодні у застосунку «Дія» з’явився цифровий дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу. Витяг генеруватиметься з Єдиного реєстру зброї.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зауважив, спочатку дозвіл працюватиме у форматі бета-тестування.
Федоров нагадав, що у 2022 році у «Дії» провели опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми.
Перехід від паперових документів
Воно стало другим за популярністю в застосунку. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на його основі й запустили дозвіл у «Дії».
Раніше дозвіл був паперовою книжечкою, у яку вручну вносили записи. Тепер у згенерованому дозволі в «Дії» можна переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.
А якщо термін дії закінчуватиметься, користувач отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.
Також, за словами Федорова, документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.
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