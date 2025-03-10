У «Дії» з’явився цифровий дозвіл на зброю — Finance.ua

У «Дії» з’явився цифровий дозвіл на зброю Сьогодні 13:55

У «Дії» з’явився цифровий дозвіл на зброю

Сьогодні у застосунку «Дія» з’явився цифровий дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу. Витяг генеруватиметься з Єдиного реєстру зброї.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він зауважив, спочатку дозвіл працюватиме у форматі бета-тестування.

Федоров нагадав, що у 2022 році у «Дії» провели опитування про володіння зброєю, щоб зрозуміти інтерес українців до цієї теми.

Перехід від паперових документів

Воно стало другим за популярністю в застосунку. У 2023 році МВС створило електронний реєстр зброї, на його основі й запустили дозвіл у «Дії».

Раніше дозвіл був паперовою книжечкою, у яку вручну вносили записи. Тепер у згенерованому дозволі в «Дії» можна переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

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А якщо термін дії закінчуватиметься, користувач отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

Також, за словами Федорова, документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.

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