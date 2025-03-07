У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів — Finance.ua
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У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів

Технології&Авто
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У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів
У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів
Понад 26 тисяч транспортних засобів продано в Дії з початку 2025 року. Про це повідомило МВС.
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Як це зробити
Послугою можна скористатись 1 раз впродовж календарного року. Через застосунок Дія можливо продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед.
Для цього у застосунку мають відображатися:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • у продавця свідоцтво про реєстрацію транспорту.
МВС також нагадує, що номерні знаки можна залишити від попереднього власника або обрати нові з серією DІ.
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Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 7 239 транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном. Переважна більшість із них з пробігом та ввезені з-за кордону — 6024, та 1215 — нові, що були придбані в автосалонах.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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