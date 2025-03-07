У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів — Finance.ua

У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів Сьогодні 12:43 — Технології&Авто

У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів

Понад 26 тисяч транспортних засобів продано в Дії з початку 2025 року. Про це повідомило МВС.

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Як це зробити

Послугою можна скористатись 1 раз впродовж календарного року. Через застосунок Дія можливо продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед.

Для цього у застосунку мають відображатися:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

у продавця свідоцтво про реєстрацію транспорту.

МВС також нагадує, що номерні знаки можна залишити від попереднього власника або обрати нові з серією DІ.

Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 7 239 транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном. Переважна більшість із них з пробігом та ввезені з-за кордону — 6024, та 1215 — нові, що були придбані в автосалонах.

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