У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів — Finance.ua

У «Дії» цього року продали понад 26 тисяч транспортних засобів
Понад 26 тисяч транспортних засобів продано в Дії з початку 2025 року. Про це повідомило МВС.
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Як це зробити
Послугою можна скористатись 1 раз впродовж календарного року. Через застосунок Дія можливо продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед.
Для цього у застосунку мають відображатися:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- у продавця свідоцтво про реєстрацію транспорту.
МВС також нагадує, що номерні знаки можна залишити від попереднього власника або обрати нові з серією DІ.
Нагадаємо, з початку 2025 року в Україні зареєстровано 7 239 транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном. Переважна більшість із них з пробігом та ввезені з-за кордону — 6024, та 1215 — нові, що були придбані в автосалонах.
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