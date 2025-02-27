Трендові електрокари: в МВС показали рейтинг найпопулярніших авто з початку 2025 — Finance.ua

Трендові електрокари: в МВС показали рейтинг найпопулярніших авто з початку 2025 Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Трендові електрокари: в МВС показали рейтинг найпопулярніших авто з початку 2025

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 7 239 транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном.

Переважна більшість із них з пробігом та ввезені з-за кордону — 6024, та 1215 — нові, що були придбані в автосалонах.

Про це пишуть в МВС

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Здебільшого українці купляли легкові автівки, та менше — вантажні авто, мотоцикли та мопеди.

Електромобілі сірого кольору у січні та лютому цього року мали найбільшу популярність серед автовласників. До ТОП-3 також входять автівки білого та чорного кольорів. Водночас найменше обирали фіолетові, жовті та коричневі електроавто.

В МВС нагадали, що для тих хто, планує придбати екологічне авто, нагадуємо, що транспортні засоби з електричним двигуном звільняються від сплати пенсійного збору при першій реєстрації.

Детальніша інформація щодо алгоритму дій та процедури здійснення реєстрації доступна за посиланням

Номерні знаки

Крім того, за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння, закріплюються виключно «зелені» номерні знаки. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями латинськими літерами.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС у Фейсбук та Інстаграм.

у 360 грн. Нагадаємо, скільки коштує зарядити авто нині. Аналітики Інституту досліджень авторинку зазначають, що якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум

А найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, потребуватиме (при 12 л/100 км пропан-бутанової суміші) 450 грн. Фахівці зазначають, що це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

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