Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС — Finance.ua

Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС

За даними focus2move, у Німеччині — найбільшому в Європі автомобільному ринку — беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf.

Про це повідомив «Укравтопром».

У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк ФРН.

У трійці найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.

Нагадаємо, в Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.

Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу.

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.