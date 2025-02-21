Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС — Finance.ua

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Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС

Технології&Авто
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Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС
Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС
За даними focus2move, у Німеччині — найбільшому в Європі автомобільному ринку — беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf.
Про це повідомив «Укравтопром».
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У трійці найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.
Які нові авто популярні в Німеччині: бестселери найбільшого ринку ЄС
Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.
Нагадаємо, в Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.
Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу.
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Автоцивілка (ОСЦПВ)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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