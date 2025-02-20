Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка)

Технології&Авто
100
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка)
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка)
Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.
Про це повідомив Укравтопром.
Читайте також
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка)
Найбільше у цьому сегменті імпортованих легковиків охопили:
  • Електромобілі — 48%.
  • Бензинові авто — 34%
  • Гібридні — 9%;
  • Дизельні — 7%;
  • Авто з ГБО — 2%.
Раніше ми писали, скільки коштує зарядити авто нині. Аналітики Інституту досліджень авторинку зазначають, що якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 360 грн.
А найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, потребуватиме (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 450 грн. Фахівці зазначають, що це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.
Нагадаємо, в Україні впали продажі китайських легкових авто. Впродовж січня 2025 року українці придбали 819 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що на 40% менше порівняно з січнем минулого року. Більшість легкових автомобілів китайського виробництва становили електромобілі — 82% від загальної кількості.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.