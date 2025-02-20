Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що купують українці (інфографіка)

Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.

Про це повідомив Укравтопром.

Найбільше у цьому сегменті імпортованих легковиків охопили:

Електромобілі — 48%.

Бензинові авто — 34%

Гібридні — 9%;

Дизельні — 7%;

Авто з ГБО — 2%.

у 360 грн. Раніше ми писали , скільки коштує зарядити авто нині. Аналітики Інституту досліджень авторинку зазначають, що якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум

А найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, потребуватиме (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 450 грн. Фахівці зазначають, що це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

Нагадаємо, в Україні впали продажі китайських легкових авто. Впродовж січня 2025 року українці придбали 819 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що на 40% менше порівняно з січнем минулого року. Більшість легкових автомобілів китайського виробництва становили електромобілі — 82% від загальної кількості.

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