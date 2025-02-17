Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року Сьогодні 08:02 — Технології&Авто

Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року

якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 360 грн (без змін у порівнянні з січнем). Аналітики Інституту досліджень авторинку зазначають , щопри середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться(без змін у порівнянні з січнем).

Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, потребуватиме (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 450 грн. Фахівці зазначають, що це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

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Фахівці Інституту досліджень авторинку (ІДА) зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не братили до уваги. Заначається, що ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.

Деякі оператори майже на 2 гривні знизили тариф за АС-з'єднання, окремі підвищили ціну на DC-порти, від +0,5 до +1,75 грн. У порівнянні з попереднім місяцем ціни за кіловат-години у різних операторів коливалися, без загальної тенденції щодо зростання чи зменшення.

За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше).

Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

Припускаючи, що подібний порядок ціноутворення спричинений тим, що ці ж бізнеси надають певну знижку від себе, аби привернути увагу більшої кількості власників ЕА (потенційних клієнтів), у наступних цінових зрізах ми переважно опиратимемось саме на придорожні ЕЗС, вважаючи їхні тарифи позбавленими локальних знижок, тобто звичайними.

Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС-порт, зараз складає (округлено) 13,60 грн (-0,40 грн), через DC-порт — 17,36 грн (+0,36 грн).

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