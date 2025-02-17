Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року — Finance.ua
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Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року

Технології&Авто
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Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року
Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року
Аналітики Інституту досліджень авторинку зазначають, що якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 360 грн (без змін у порівнянні з січнем).
Скільки коштує зарядити електромобіль у лютому 2025 року
Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, потребуватиме (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 450 грн. Фахівці зазначають, що це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

Скільки коштують кіловати на чарджерах з публічним доступом

Фахівці Інституту досліджень авторинку (ІДА) зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися. Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент не братили до уваги. Заначається, що ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.
У порівнянні з попереднім місяцем ціни за кіловат-години у різних операторів коливалися, без загальної тенденції щодо зростання чи зменшення. Деякі оператори майже на 2 гривні знизили тариф за АС-з'єднання, окремі підвищили ціну на DC-порти, від +0,5 до +1,75 грн.
  • За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80…100 кВт та більше).
  • Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.
  • Припускаючи, що подібний порядок ціноутворення спричинений тим, що ці ж бізнеси надають певну знижку від себе, аби привернути увагу більшої кількості власників ЕА (потенційних клієнтів), у наступних цінових зрізах ми переважно опиратимемось саме на придорожні ЕЗС, вважаючи їхні тарифи позбавленими локальних знижок, тобто звичайними.
Середня ціна кіловат-години, отриманої через АС-порт, зараз складає (округлено) 13,60 грн (-0,40 грн), через DC-порт — 17,36 грн (+0,36 грн).
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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