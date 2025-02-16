В Україні впали продажі китайських легкових авто — Finance.ua

В Україні впали продажі китайських легкових авто Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

В Україні впали продажі китайських легкових авто

Впродовж січня 2025 року українці придбали 819 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що на 40% менше порівняно з січнем минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що з цієї кількості 674 авто були новими (-24%), а 145 — вживаними (-69%).

Більшість легкових автомобілів китайського виробництва становили електромобілі — 82% від загальної кількості.

Серед нових китайських легкових авто найпопулярнішими моделями стали:

BYD Song Plus — 155 од.; ZEEKR 001 — 59 од.; ZEEKR 7X — 41 од.; Volkswagen ID.4 — 39 од.; Audi Q4 e-tron — 39 од.

Серед вживаних автомобілів лідирували:

ZEEKR 001 — 18 од.; ZEEKR 7X — 15 од.; Polestar 2 — 11 од.; Volkswagen ID.4 — 10 од.; Audi Q4 e-tron — 8 од.

Нагадаємо, протягом січня 2025 року в Україну було ввезено 14 тисяч вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 16% менше, ніж у січні минулого року.

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