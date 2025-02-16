В Україні впали продажі китайських легкових авто — Finance.ua

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В Україні впали продажі китайських легкових авто

Технології&Авто
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В Україні впали продажі китайських легкових авто
В Україні впали продажі китайських легкових авто
Впродовж січня 2025 року українці придбали 819 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що на 40% менше порівняно з січнем минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що з цієї кількості 674 авто були новими (-24%), а 145 — вживаними (-69%).
Більшість легкових автомобілів китайського виробництва становили електромобілі — 82% від загальної кількості.
Серед нових китайських легкових авто найпопулярнішими моделями стали:
  1. BYD Song Plus — 155 од.;
  2. ZEEKR 001 — 59 од.;
  3. ZEEKR 7X — 41 од.;
  4. Volkswagen ID.4 — 39 од.;
  5. Audi Q4 e-tron — 39 од.
Серед вживаних автомобілів лідирували:
  1. ZEEKR 001 — 18 од.;
  2. ZEEKR 7X — 15 од.;
  3. Polestar 2 — 11 од.;
  4. Volkswagen ID.4 — 10 од.;
  5. Audi Q4 e-tron — 8 од.
Нагадаємо, протягом січня 2025 року в Україну було ввезено 14 тисяч вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 16% менше, ніж у січні минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
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