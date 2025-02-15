Українці стали менше купувати вживані автомобілі — Finance.ua

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Українці стали менше купувати вживані автомобілі

Технології&Авто
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Українці стали менше купувати вживані автомобілі
Українці стали менше купувати вживані автомобілі, Фото: freepik
Протягом січня 2025 року в Україну було ввезено 14 тисяч вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 16% менше, ніж у січні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
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Найбільшу частку серед ввезених автомобілів займають бензинові моделі — 46,6%.
Далі за популярністю йдуть:
  • дизельні — 24,4%;
  • електромобілі — 20,5%;
  • гібриди — 4,5%;
  • авто з ГБО — 4%.
Зазначається, що середній вік машин, які у січні отримали українські номери, становить 10 років.
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Топ-10 найпопулярніших моделей

Лідером серед імпортованих вживаних автомобілів став Volkswagen Golf.
У десятку найпопулярніших також увійшли:
  1. Volkswagen Golf — 714 од.;
  2. Skoda Octavia — 543 од.;
  3. Renault Megane — 527 од.;
  4. Volkswagen Tiguan — 407 од.;
  5. Audi Q5 — 395 од.;
  6. Volkswagen Passat — 359 од.;
  7. Nissan Leaf — 355 од.;
  8. Tesla Model Y — 341 од.;
  9. Nissan Rogue — 322 од.;
  10. Tesla Model 3 — 312 од.
Нагадаємо, в Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.
Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу.
За матеріалами:
Finance.ua
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