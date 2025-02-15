Українці стали менше купувати вживані автомобілі — Finance.ua

Українці стали менше купувати вживані автомобілі Сьогодні 21:25 — Технології&Авто

Українці стали менше купувати вживані автомобілі, Фото: freepik

Протягом січня 2025 року в Україну було ввезено 14 тисяч вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 16% менше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільшу частку серед ввезених автомобілів займають бензинові моделі — 46,6%.

Далі за популярністю йдуть:

дизельні — 24,4%;

електромобілі — 20,5%;

гібриди — 4,5%;

авто з ГБО — 4%.

Зазначається, що середній вік машин, які у січні отримали українські номери, становить 10 років.

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Топ-10 найпопулярніших моделей

Лідером серед імпортованих вживаних автомобілів став Volkswagen Golf.

У десятку найпопулярніших також увійшли:

Volkswagen Golf — 714 од.; Skoda Octavia — 543 од.; Renault Megane — 527 од.; Volkswagen Tiguan — 407 од.; Audi Q5 — 395 од.; Volkswagen Passat — 359 од.; Nissan Leaf — 355 од.; Tesla Model Y — 341 од.; Nissan Rogue — 322 од.; Tesla Model 3 — 312 од.

Нагадаємо, в Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.

Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу.

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