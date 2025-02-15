Українці стали менше купувати вживані автомобілі — Finance.ua

Українці стали менше купувати вживані автомобілі
Протягом січня 2025 року в Україну було ввезено 14 тисяч вживаних легкових автомобілів з-за кордону. Це на 16% менше, ніж у січні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільшу частку серед ввезених автомобілів займають бензинові моделі — 46,6%.
Далі за популярністю йдуть:
- дизельні — 24,4%;
- електромобілі — 20,5%;
- гібриди — 4,5%;
- авто з ГБО — 4%.
Зазначається, що середній вік машин, які у січні отримали українські номери, становить 10 років.
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Топ-10 найпопулярніших моделей
Лідером серед імпортованих вживаних автомобілів став Volkswagen Golf.
У десятку найпопулярніших також увійшли:
- Volkswagen Golf — 714 од.;
- Skoda Octavia — 543 од.;
- Renault Megane — 527 од.;
- Volkswagen Tiguan — 407 од.;
- Audi Q5 — 395 од.;
- Volkswagen Passat — 359 од.;
- Nissan Leaf — 355 од.;
- Tesla Model Y — 341 од.;
- Nissan Rogue — 322 од.;
- Tesla Model 3 — 312 од.
Нагадаємо, в Україні діють значні штрафи за керування транспортним засобом без водійського посвідчення відповідної категорії. Якщо раніше таке порушення коштувало водієві 510 гривень, то зараз сума стягнення сягає 3 400 гривень.
Юристи звертають увагу на важливість перевірки відповідності категорії прав типу транспортного засобу.
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