ТОП-10 найбільш популярних кросоверів — Finance.ua

ТОП-10 найбільш популярних кросоверів Сьогодні 12:28 — Технології&Авто

За підсумками 2024 року найпопулярнішим автомобілем серед кросоверів та позашляховиків стала електрична модель американського виробника Tesla — Model Y.

Про це свідчать дані аналітичного агентства Focus2Move.

За 12 місяців минулого року у світі було продано 1,09 млн електричних кросоверів Tesla Model Y, що зробило його найпопулярнішим SUV на ринку.

Другим за популярністю став японський кросовер Toyota RAV4, річні продажі якого зросли на 10,7%, до 1,02 млн одиниць.

Замкнув «трійку» лідерів Honda CR-V з показником 738 315 авто.

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ТОП-10 кросоверів за підсумками 2024 року:

Tesla Model Y — 1,09 млн. продажів (-1,2%); Toyota RAV4 — 1,02 млн од. (+10,7%); Honda CR-V — 738 315 од. (+4,2%); Hyundai Tucson — 609 122 од. (-2,8%); BYD Song — 574 351 од. (+45,3%); Volkswagen Tiguan — 543 037 од. (+10,5%); Kia Sportage — 537 947 од. (+5,3%); Honda HR-V — 382 839 (+8,8%); Mercedes GLC — 358 320 (+26,6%); Mazda CX-5 — 338 187 од. (-3,6%).

До речі, усі ці моделі доступні і на українському ринку.

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