Kia почав продаж нового дешевого кросовера (ціна, фото) — Finance.ua

Kia почав продаж нового дешевого кросовера (ціна, фото) Сьогодні 23:25 — Фондовий ринок

Kia почав продаж нового дешевого кросовера (ціна, фото)

Автовиробник Kia розпочав продаж нового компактного кросовера Kia Syros в Індії за стартовою ціною 8,99 лакха (близько $11 500 або 470 000 гривень).

Новинка позиціонується між середньорозмірними та компактними кросоверами та націлена на молодих, технологічно підкованих автолюбителів.

Модель Syros буде доступна з двома варіантами двигунів:

Бензиновий турбомотор Smartstream об’ємом 1,0 літра потужністю 120 к.с. і крутний момент 172 Нм.

Дизельний двигун CRDi об’ємом 1,5 літра, що розвиває 116 к.с. та 250 Нм.

Для обох версій пропонуються механічна та автоматична коробка передач. Серед інновацій — перше використання у Kia конфігурації G1.0 turbo GDI з 6-ступеневою механікою.

Кросовер оснащений сучасними функціями, включаючи оновлення програмного забезпечення «по повітрю» (OTA), що дозволяють автоматично оновлювати до 16 модулів. Система Kia Connect 2.0 пропонує більш як 80 інтелектуальних функцій, включаючи віддалену діагностику та нагадування про сервіси.

Kia Syros відрізняється просторим салоном з колісною базою 2550 мм. Серед ключових елементів інтер’єру — панорамний 30-дюймовий дисплей та 8-динамікова аудіосистема Harman Kardon. Автомобіль також оснащений системою клімат-контролю, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Для максимальної зручності пасажирів передбачені задні вентиляційні отвори та регульовані сидіння з роздільною спинкою (60:40).

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Система активної безпеки включає технології другого рівня автономності ADAS із функціями контролю смуги, адаптивним круїз-контролем, попередженням про фронтальне зіткнення та системою кругового огляду.

Кросовер доступний у чотирьох варіантах оснащення (HTK, HTK+, HTX та HTX+).

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Avtosota За матеріалами:

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