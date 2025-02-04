Mitsubishi анонсувала новий електричний кросовер — Finance.ua

Mitsubishi анонсувала новий електричний кросовер 04.02.2025, 00:31 — Технології&Авто

Mitsubishi анонсувала новий електричний кросовер

Mitsubishi працює над власною версією електричного кросовера, який стане копією Nissan Leaf. Новий електрокар Mitsubishi, як і новий Leaf, буде кросовером-купе з похилим дахом, і обидва будуть побудовані на тій же платформі AmpR Medium (раніше CMF-EV), що й Nissan Ariya, яка також лежить в основі моделей Renault Megane та Scenic E-Tech.

Модель Nissan (попередньо представлена концептом Chill-Out 2021 року) надійде першою та з’явиться у серійному вигляді до кінця року. Електрокросовер Mitsubishi з’явиться у 2026 році.

Mitsubishi досі пропонувала тут лише один електромобіль, i-Miev. Таких було продано небагато — 2000 одиниць між 2011 та 2016 роками.

Японська марка очікує набагато більших продажів з новою моделлю, яка виготовлятиметься в Японії та експортуватиметься по всьому світу. Однак на плани щодо моделі може вплинути злиття Nissan-Honda, від якого Mitsubishi може відмовитися через мінімальний вплив у цій групі.

Тим не менш, Mitsubishi все одно залишиться пов’язаною з Nissan, продовжуючи обмін платформами та ноу-хау.

У 2023 році Mitsubishi оголосила про свою мету продавати 50% електричних або електрифікованих автомобілів до 2030 року, прагнучи досягти 100% до 2035 року. План включає запуск дев’яти нових електрифікованих моделей до 2028 року, включаючи дві повністю електричні моделі, створені на спільних платформах Альянсу: один дворядний електричний позашляховик власної розробки та електричний пікап.

Майбутній середньорозмірний електричний пікап стане спільним продуктом Nissan і Mitsubishi та виготовлятиметься в Мексиці. Електропікап матиме близнюка Nissan, анонсованого футуристичним концептом Surf-Out.

Компанія Mitsubishi останнім часом не демонструвала жодних досліджень дизайну електричних пікапів, але екстер’єр можна уявити, подивившись на новий Mitsubishi L200.

motorcar За матеріалами:

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